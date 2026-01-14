Pali News: मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय करंट से किशोर की मौत

पाली। मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने के दौरान सुमेरपुर क्षेत्र के कोलीवाडा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।