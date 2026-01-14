14 जनवरी 2026,

बुधवार

पाली

Pali News: मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय करंट से किशोर की मौत

मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने के दौरान सुमेरपुर क्षेत्र के कोलीवाडा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई।

पाली

image

kamlesh sharma

Jan 14, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

पाली। मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने के दौरान सुमेरपुर क्षेत्र के कोलीवाडा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि कोलीवाडा निवासी ध्रुव कुमार (14) पुत्र बाबूलाल मेघवाल बुधवार को पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसकी पतंग की डोर ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन से टकरा गई।

तेज करंट की चपेट में आया

जैसे ही ध्रुव ने डोर खींचने की कोशिश की, वह तेज करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही किशोर गंभीर रूप से झुलस गया और मौके पर ही गिर पड़ा। परिजन उसे सुमेरपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिवार में मचा कोहराम

बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां-बाप सदमे में हैं और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

Published on:

14 Jan 2026 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News: मकर संक्रांति की खुशियां मातम में बदली, पतंग उड़ाते समय करंट से किशोर की मौत

पाली

राजस्थान न्यूज़

