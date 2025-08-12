Pali News : नाड़ी में डूबने से बालक-बालिका की मौत, मौके पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

पुलिस के अनुसार दुदली गांव निवासी पप्पू उर्फ ममता (14) पुत्री गेनाराम साटीया और जीतू (10) पुत्र धनारामसाटीया मंगलवार को नाड़ी में नहाने गए थे। नाड़ी में पानी गहरा होने के कारण दोनों डूब गए। उस समय मौके पर कोई तैराक मौजूद नहीं था, जिससे उन्हें बाहर निकालने में देरी हुई। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला और रोहट अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।