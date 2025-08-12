Pali News : नाड़ी में डूबने से बालक-बालिका की मौत, मौके पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

रोहट/पाली। पाली जिले की रोहट पंचायत समिति क्षेत्र के दुदली गांव में मंगलवार को नहाने गए बालक-बालिका की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
पुलिस के अनुसार दुदली गांव निवासी पप्पू उर्फ ममता (14) पुत्री गेनाराम साटीया और जीतू (10) पुत्र धनारामसाटीया मंगलवार को नाड़ी में नहाने गए थे। नाड़ी में पानी गहरा होने के कारण दोनों डूब गए। उस समय मौके पर कोई तैराक मौजूद नहीं था, जिससे उन्हें बाहर निकालने में देरी हुई। ग्रामीणों ने दोनों को बाहर निकाला और रोहट अस्पताल ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में हर कोई इस दर्दनाक हादसे से गमगीन है। पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है।