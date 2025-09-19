Pali News : लोडिंग टेम्पो चालक ने व्यवसायी से की मारपीट, ट्रांसपोर्ट नगर बंद

ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने बताया कि खुशवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह सुबह एक ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान में बैठा था। उसी समय लोडिंग टेक्सी चालक जिलशाद गजानंद मार्ग से गांठे लेकर आया। वह गांठे ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान में रखने लगा। इस पर खुशवीर ने उसे गांठ एक तरफ रखने को कहा। चालक ने अपशब्दों का उपयोग करते हुए ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान से बाहर निकल रहे खुशवीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां खड़े अन्य ट्रांसपोर्ट कार्मिकों ने उसे छुड़ाया। व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि जिलशाद ने खुशवीर को फिर मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। वे शामिल होकर मुख्य द्वार पर आए और नगर में जाने वाले वाहनों को रोक दिया। व्यवसायियों ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक जिलशाद को शांतिभंग में गिरफ्तार किया।