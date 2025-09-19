Pali News : लोडिंग टेम्पो चालक ने व्यवसायी से की मारपीट, ट्रांसपोर्ट नगर बंद पाली के ट्रांसपोर्ट नगर में शुक्रवार को एक व्यवसायी के साथ लोडिंग टेम्पो चालक ने मारपीट की। नाराज ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दी। जिस पर आरोपी चालक को शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। उधर, प्रतिष्ठान खोलने निर्णय व्यवसायियों की ओर से शनिवार सुबह किया जाएगा।
ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने बताया कि खुशवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह सुबह एक ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान में बैठा था। उसी समय लोडिंग टेक्सी चालक जिलशाद गजानंद मार्ग से गांठे लेकर आया। वह गांठे ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान में रखने लगा। इस पर खुशवीर ने उसे गांठ एक तरफ रखने को कहा। चालक ने अपशब्दों का उपयोग करते हुए ट्रांसपोर्ट प्रतिष्ठान से बाहर निकल रहे खुशवीर के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहां खड़े अन्य ट्रांसपोर्ट कार्मिकों ने उसे छुड़ाया। व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि जिलशाद ने खुशवीर को फिर मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर व्यवसायियों ने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। वे शामिल होकर मुख्य द्वार पर आए और नगर में जाने वाले वाहनों को रोक दिया। व्यवसायियों ने ट्रांसपोर्ट नगर थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने आरोपी चालक जिलशाद को शांतिभंग में गिरफ्तार किया।
ट्रांसपोर्ट नगर बंद कर दिया गया। व्यापार शुरू करने का निर्णय शनिवार सुबह 11 बजे किया जाएगा। व्यवसायायों की मांग है कि टेक्सी वाले पहले बिल लेकर ट्रांसपोर्टर के पास जाए और वे कहे जहां सामान रखें।
-हिम्मत भाटी, अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, पाली