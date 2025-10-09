Pali News : लग्जरी कार में अचानक आग, सवार युवक मौके से फरार

पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाड़ाई गांव के पास कार में लगी आग।
रोहट/पाली। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाडाई के पास बुधवार देर रात एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां सड़क किनारे खड़ी कार पूरी तरह जल रही थी, लेकिन कार के पास कोई नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में दो युवक सवार थे, लेकिन आग लगने के समय वे दोनों कहीं चले गए और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है।
रोहट थाना प्रभारी पाना चौधरी ने बताया कि हाईवे पर बाडाई के निकट लग्जरी पिजारो कार में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर दमकल कर्मियों को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी कार महाराष्ट्र नंबर की है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार में कौन-कौन सवार थे।
पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कार में सवार युवकों की तलाश जारी है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि यदि किसी ने इस घटना को देखा हो या किसी प्रकार की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें।
