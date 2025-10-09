Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

Pali News : लग्जरी कार में अचानक आग, सवार युवक मौके से फरार

पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाड़ाई गांव के पास की घटना

less than 1 minute read

पाली

image

Suresh Hemnani

Oct 09, 2025

Pali News : लग्जरी कार में अचानक आग, सवार युवक मौके से फरार

पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाड़ाई गांव के पास कार में लगी आग।

रोहट/पाली। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाडाई के पास बुधवार देर रात एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां सड़क किनारे खड़ी कार पूरी तरह जल रही थी, लेकिन कार के पास कोई नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में दो युवक सवार थे, लेकिन आग लगने के समय वे दोनों कहीं चले गए और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है।

रोहट थाना प्रभारी पाना चौधरी ने बताया कि हाईवे पर बाडाई के निकट लग्जरी पिजारो कार में आग लगने की सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर दमकल कर्मियों को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगी कार महाराष्ट्र नंबर की है। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार में कौन-कौन सवार थे।

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कार में सवार युवकों की तलाश जारी है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि यदि किसी ने इस घटना को देखा हो या किसी प्रकार की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali News : लग्जरी कार में अचानक आग, सवार युवक मौके से फरार

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: पाली के स्पा सेंटर में गंदा काम, थाईलैंड से बुलाई लड़कियां; पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

Police-raid-spa-centre-2
पाली

स्कूल में मासूम बच्चे पर कहर बनकर टूटीं मधुमख्खियां, बच नहीं पाई जान, अस्पताल में दर्दनाक मौत

Bee attack in Rajasthan
पाली

Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन

Pali News : अब तस्करों, अपराधियों व मनचलों पर होगा गुप्त प्रहार, आमजन को करना होगा सिर्फ एक फोन
पाली

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद

Watch Video : पाली के बांगड़ अस्पताल में पार्किंग को लेकर हंगामा, उलटी रेट लिस्ट से भड़का विवाद
पाली

Pali Accident : हाईवे पर सेना के ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, बेटे के सामने पिता की दर्दनाक मौत

Truck Bike Accident in Pali
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.