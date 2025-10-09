Pali News : लग्जरी कार में अचानक आग, सवार युवक मौके से फरार

रोहट/पाली। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के बाडाई के पास बुधवार देर रात एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहां सड़क किनारे खड़ी कार पूरी तरह जल रही थी, लेकिन कार के पास कोई नहीं था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार में दो युवक सवार थे, लेकिन आग लगने के समय वे दोनों कहीं चले गए और अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है।