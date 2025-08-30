Pali News : द बर्निंग ट्रक... शार्ट सर्किट से ट्रक की केबिन में लगी आग, हाइवे पर मचा हड़कंप, चालक ने कूदकर बचाई जान

रोहट(पाली)। पाली-जोधपुर राजमार्ग पर हनुमान मंदिर घूमटीनिम्बली के निकट शनिवार की अल सुबह एक ट्रक में शोर्ट सर्किट से आग लग गई। इस दौरान चालक ने केबिन से कूदकर जान बचाई। हाइवे पर ट्रक में आग को देख हड़कंपमच गया। आग में ट्रक का केबिन जल कर राख हो गया। समय रहते दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया। जिससे पूरा ट्रक जलने से बच गया ओर बड़ा हादसा होने से भी बच गया।
भीम सागर लोहावट निवासी सुनील बिश्नोई शनिवार की अल सुबह चार बजे ट्रक में रायडा भर कर जोधपुर की तरफ से सुमेरपुर जा रहा था कि निम्बली से पहले हनुमान मंदिर घूमटी के निकट ट्रक में अचानक से शोर्ट सर्किट हो गया। केबिन में आग लग गई। जैसे ट्रक में आग लगती देख चालक सुनील विश्नोई ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई ओर बाल-बाल बच गया। सूचना मिलते ही रोहट थाना एएसआई कान सिंह मय जाप्ता एवं टोल कार्मिक मौके पर पहुंचकर दमकल को सूचना दी। इसके बाद पाली से दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू करते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।
आग से ट्रक के आगे का केबिन पूरी तरह से जलकर राख हो गया। समय रहते आग पर काबू पा लेने से पूरा ट्रक आग की चपेट में आने से बच गया। ट्रक में आग लगने के दौरान हाइवे पर जाम लग गया। पुलिस ने ट्रक में लगी आग को पूरी तरह से बुझाने के बाद यातायात सुचारू करवाया गया।