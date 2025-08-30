Pali News : द बर्निंग ट्रक... शार्ट सर्किट से ट्रक की केबिन में लगी आग, हाइवे पर मचा हड़कंप, चालक ने कूदकर बचाई जान

भीम सागर लोहावट निवासी सुनील बिश्नोई शनिवार की अल सुबह चार बजे ट्रक में रायडा भर कर जोधपुर की तरफ से सुमेरपुर जा रहा था कि निम्बली से पहले हनुमान मंदिर घूमटी के निकट ट्रक में अचानक से शोर्ट सर्किट हो गया। केबिन में आग लग गई। जैसे ट्रक में आग लगती देख चालक सुनील विश्नोई ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई ओर बाल-बाल बच गया। सूचना मिलते ही रोहट थाना एएसआई कान सिंह मय जाप्ता एवं टोल कार्मिक मौके पर पहुंचकर दमकल को सूचना दी। इसके बाद पाली से दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू करते हुए कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया।