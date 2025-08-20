Pali Road Accident : तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 8 साल की छात्रा की मौत, बहन व बुजुर्ग घायल

जानकारी के अनुसार सुल्तान स्कूल के निकट निवासी हेमराज चारण (38) जिनकी हार्डवेयर की दुकान है। उनके दो पुत्रियां है, जिसमें बड़ी वैष्णवी (12) है और छोटी ह​​र्षिता (8) थी। बुधवार सुबह हेमराज चारण ने अपने मोहल्ले में ही रहने वाले बाबूलाल जांगिड़ (62) पुत्र पूनाराम जांगिड़ से कहा कि वे जा रहे है तो उनकी दोनों बेटियों हर्षिता और वैष्णवी को भी स्कूल छोड़ दे। उनका स्कूल रास्ते में ही है। इस पर बुजुर्ग बाबूलाल ने बाइक पर दोनों मासूम बच्चियों को बैठाया और अपने साथ ले गए। महिला पुलिस थाने के थोड़ा आगे मोड पर अचानक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ह​र्षिता (8) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग बाबूलाल घायल (62) हो गए, जबकि बहन वैष्णवी (12) चोटिल हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर सोजत क्षेत्र से चालक को पकड़कर पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया। लोगों ने घायल बाबूलाल व वैष्णवी को बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनका उपचार किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मृतक बच्ची के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में जमा हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा।