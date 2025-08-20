Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Road Accident : तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 8 साल की छात्रा की मौत, बहन व बुजुर्ग घायल

पाली शहर के राजेन्द्र नगर मार्ग स्थित महिला पुलिस थाने के निकट की घटना, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनाें को सौंपा घायल बुजुर्ग व बहन को बांगड़ अस्पताल में करवाया भर्ती।

पाली

Suresh Hemnani

Aug 20, 2025

Pali Road Accident : तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 8 साल की छात्रा की मौत, बहन व बुजुर्ग घायल
मृतक ह​र्षिता का फाइल फोटो व पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती घायल बाबूलाल जांगिड़।

Pali Road Accident : पाली शहर के राजेन्द्र नगर मार्ग स्थित महिला पुलिस थाना के निकट बुधवार सुबह एक तेज रफ्तार पिकअप ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 8 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग घायल हो गए, जबकि मृतक की बहन चोटिल हो गई। लोगों ने घायज बुजुर्ग व बहन को बांगड़ अस्पताल में पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनका उपचार किया। वहीं मासूम बच्ची के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में मृतक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा।

जानकारी के अनुसार सुल्तान स्कूल के निकट निवासी हेमराज चारण (38) जिनकी हार्डवेयर की दुकान है। उनके दो पुत्रियां है, जिसमें बड़ी वैष्णवी (12) है और छोटी ह​​र्षिता (8) थी। बुधवार सुबह हेमराज चारण ने अपने मोहल्ले में ही रहने वाले बाबूलाल जांगिड़ (62) पुत्र पूनाराम जांगिड़ से कहा कि वे जा रहे है तो उनकी दोनों बेटियों हर्षिता और वैष्णवी को भी स्कूल छोड़ दे। उनका स्कूल रास्ते में ही है। इस पर बुजुर्ग बाबूलाल ने बाइक पर दोनों मासूम बच्चियों को बैठाया और अपने साथ ले गए। महिला पुलिस थाने के थोड़ा आगे मोड पर अचानक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ह​र्षिता (8) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग बाबूलाल घायल (62) हो गए, जबकि बहन वैष्णवी (12) चोटिल हो गई। हादसे के बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा कर सोजत क्षेत्र से चालक को पकड़कर पिकअप गाड़ी को जब्त कर लिया। लोगों ने घायल बाबूलाल व वैष्णवी को बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनका उपचार किया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर, घटना की जानकारी मिलते ही मृतक बच्ची के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में जमा हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा।

मां-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

हर्षिता कक्षा 4 में पढ़ती थी। उसकी बड़ी बहन वैष्णवी कक्षा 7 में पढ़ती है। घर से डेढ़ किलोमीटर दूर स्कूल है। रोज इनके पिता ही स्कूल छोड़ने जाते थे। हादसे में बेटी की मौत पिता हेमराज व मां प्रियंका का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें साथ आए लोगों ने संभाला।

Published on:

20 Aug 2025 06:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Road Accident : तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, 8 साल की छात्रा की मौत, बहन व बुजुर्ग घायल

