जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल : जिप्सी लेकर बांध के गेट पर पहुंचे चार युवक, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

सुमेरपुर(पाली)। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध इन दिनों सुरक्षा चूक को लेकर सुर्खियों में है। गुरुवार को बांध पर उस समय हड़कंपमच गया जब एक जिप्सी में सवार कुछ युवक सीधे बांध के ऊपर पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें युवक बांध के गेट पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए। जैसे ही कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही युवक जिप्सी लेकर फरार हो गए।
सिटी थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त जिप्सी को कब्जे में ले लिया है। हालांकि, जिप्सी में सवार युवकों की संख्या चार बताई जा रही है।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जवाई बांध की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बांध क्षेत्र में बाहरी लोगों का ऐसे पहुंच जाना सुरक्षा मानकों और चौकसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी कालूराम कुमावत ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को थाने में रिपोर्ट देने और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता राज भंवरायत ने सुमेरपुर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया।