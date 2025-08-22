Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल : जिप्सी लेकर बांध के गेट पर पहुंचे चार युवक, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

उपखंड अधिकारी के निर्देश पर जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता ने सुमेरपुर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया।

पाली

Suresh Hemnani

Aug 22, 2025

जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल : जिप्सी लेकर बांध के गेट पर पहुंचे चार युवक, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार
पाली के जवाई बांध पर गेट के पास जिप्सी लेकर पहुंचे चार युवक।

सुमेरपुर(पाली)। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध इन दिनों सुरक्षा चूक को लेकर सुर्खियों में है। गुरुवार को बांध पर उस समय हड़कंपमच गया जब एक जिप्सी में सवार कुछ युवक सीधे बांध के ऊपर पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें युवक बांध के गेट पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए। जैसे ही कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही युवक जिप्सी लेकर फरार हो गए।

दो युवक गिरफ्तार, जिप्सी जब्त

सिटी थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त जिप्सी को कब्जे में ले लिया है। हालांकि, जिप्सी में सवार युवकों की संख्या चार बताई जा रही है।

वीडियो वायरल, सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जवाई बांध की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बांध क्षेत्र में बाहरी लोगों का ऐसे पहुंच जाना सुरक्षा मानकों और चौकसी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है।

प्रशासन सख्त, मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी कालूराम कुमावत ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को थाने में रिपोर्ट देने और दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिशाषी अभियंता राज भंवरायत ने सुमेरपुर सिटी थाने में मामला दर्ज कराया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 06:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल : जिप्सी लेकर बांध के गेट पर पहुंचे चार युवक, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.