जवाई बांध की सुरक्षा पर सवाल : जिप्सी लेकर बांध के गेट पर पहुंचे चार युवक, वीडियो वायरल, दो गिरफ्तार

सुमेरपुर(पाली)। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध इन दिनों सुरक्षा चूक को लेकर सुर्खियों में है। गुरुवार को बांध पर उस समय हड़कंपमच गया जब एक जिप्सी में सवार कुछ युवक सीधे बांध के ऊपर पहुंच गए। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें युवक बांध के गेट पर मौजूद कर्मचारियों से बातचीत करते नजर आए। जैसे ही कर्मचारियों को स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले ही युवक जिप्सी लेकर फरार हो गए।