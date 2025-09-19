राजस्थान: बेटी ने पिता को लिवर दान कर लौटाई टूटती सांसें, बोली-पापा की जीवन रक्षक बन सकी, ये मेरा सौभाग्य

परिजनों ने इसके लिए डोनर खोजने की सोची, लेकिन चिकित्सकों ने बोला कि डोनर नहीं मिल सकता है। परिजन लिवर डोनेट कर सकते हैं। दादा-दादी व नाना-नानी की उम्र अधिक थी। भाई-बहन का रक्त समूह अलग था। इस पर बेटी दीप्ति राज मेड़तिया (21) ने रक्त जांच करवाई। उनका रक्त ग्रुप ओ पॉजिटिव था। पिता को वह लिवर दे सकती है। इस पर दीप्ति ने दादा गणपतसिंह, दादी बसंत कंवर व मां रिंकू कंवर सहित परिजनों के मना करने के बावजूद पिता को अपना लिवर दान किया।