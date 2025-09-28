राजस्थान: महिला टीचर की जिंदगी खराब करने और इज्जत उतारने की धमकी, जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित किया, मामला दर्ज



घटना से परेशान होकर शिक्षिका ने कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी की हरकतें शिक्षिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और उसकी सामाजिक छवि धूमिल करने के उद्देश्य से की जा रही थी। पुलिस अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है।