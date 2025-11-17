Pali News: बांडी नदी में 50 साल से बह रहा जहर, खेत हुए सूने, किसानों की चीखें भी फाइलों में क़ैद

पाली में 12 एमएलडी का जेडएलडी प्लांट संख्या 6 से निकलने वाले करीब 7 से 8 एमएलडी पानी का दुबारा उपयोग हो रहा है। प्लांट संख्या 4 में जेडएलडी का काम अभी पूरा नहीं है। इस प्लांट से करीब 5 से 6 एमएलडी पानी टर्शरी तक ट्रीट करके कच्चे नाले में छोड़ा जा रहा है। जानकारों ने बताया कि कुछ उद्योग संचालक जानबूझकर दूषित पानी नदी में छोड़ देते हैं, जो पूरे उद्योगों को बदनाम कर देता है। कुछ ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि बाहरी अतिप्रदूषित पानी के टैंकर नदी में खाली कर जाते हैं।