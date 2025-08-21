सिक्किम के राज्यपाल माथुर ने पाली में लोढ़ा की माता के निधन पर व्यक्त की संवेदना, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

पाली। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने गुरुवार को पाली के टैगोर नगर स्थित अजीत लोढ़ा की माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की। दिवंगत देवीबेन लोढ़ा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। टैगोर नगर निवासी सुभाषचंद लोढ़ा की पत्नी देवी बेन लोढ़ा के निधन पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पाली आए। उन्होंने दिवंगत के घर जाकर उनके पुत्र अजीत लोढ़ा को ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व सांसद पुष्प जैन, श्रीसंघ सभा अध्यक्ष विनय भंसाली, जैन देवकी पेढ़ी सचिव ओमप्रकाश छाजेड़, नरेश मेहता, नरेश ओझा, रफीक गौरी सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद माथुर बेडल रवाना हुए।
इससे पहले माथुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कलक्टर एलएन मंत्री व पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने उनकी अगवानी की। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राज्यपाल सर्किट हाउस में गए, लेकिन वहां अंधेरा पसरा था। बिजली गुल थी। वे चंद मिनटों तक अंधरे में बैठे रहे। इसके बाद बिजली आई।
राज्यपाल माथुर ने सर्किट हाउस में जिला कलक्टर से पूछा यहां बरसात कैसी है। उन्होंने जवाई बांध के गेज के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बोले, मेरे पाली बाइपास तक आने तक तेज बरसात थी। इस कारण मुझे वाहन को धीमी गति से चलवाकर आना पड़ा। यहां बूंदाबांदी है। राज्यपाल माथुर ने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की।