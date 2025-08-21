Patrika LogoSwitch to English

पाली

सिक्किम के राज्यपाल माथुर ने पाली में लोढ़ा की माता के निधन पर व्यक्त की संवेदना, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

पाली के जिला कलक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक पूजा अनावा व पूर्व सांसद पुष्प जैन ने की अगुवाई

पाली

Suresh Hemnani

Aug 21, 2025

सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने पाली में अजीत लोढ़ा की माता के निधन पर व्यक्त की संवेदना, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर
पाली के सर्किट हाउस में जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक व पूर्व सांसद पुष्प जैन से चर्चा करते सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर।

पाली। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने गुरुवार को पाली के टैगोर नगर स्थित अजीत लोढ़ा की माता के निधन पर संवेदना व्यक्त की। दिवंगत देवीबेन लोढ़ा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। टैगोर नगर निवासी सुभाषचंद लोढ़ा की पत्नी देवी बेन लोढ़ा के निधन पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर पाली आए। उन्होंने दिवंगत के घर जाकर उनके पुत्र अजीत लोढ़ा को ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व सांसद पुष्प जैन, श्रीसंघ सभा अध्यक्ष विनय भंसाली, जैन देवकी पेढ़ी सचिव ओमप्रकाश छाजेड़, नरेश मेहता, नरेश ओझा, रफीक गौरी सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद माथुर बेडल रवाना हुए।

मोबाइल टॉर्च से करनी पड़ी रोशनी

इससे पहले माथुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कलक्टर एलएन मंत्री व पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने उनकी अगवानी की। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद राज्यपाल सर्किट हाउस में गए, लेकिन वहां अंधेरा पसरा था। बिजली गुल थी। वे चंद मिनटों तक अंधरे में बैठे रहे। इसके बाद बिजली आई।

पूछा पाली में बरसात कैसी

राज्यपाल माथुर ने सर्किट हाउस में जिला कलक्टर से पूछा यहां बरसात कैसी है। उन्होंने जवाई बांध के गेज के बारे में जानकारी ली। इसके बाद बोले, मेरे पाली बाइपास तक आने तक तेज बरसात थी। इस कारण मुझे वाहन को धीमी गति से चलवाकर आना पड़ा। यहां बूंदाबांदी है। राज्यपाल माथुर ने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की।

