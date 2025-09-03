पिता की अस्थियां बहाकर हरिद्वार से लौट रहे बेटे की मौत, 12वें से पहले परिवार पर फिर टूटा दुखों का पहाड़

पाली शहर के कपड़ा फैक्टरी में ठेकेदारी करने वाले रामलाल जोशी (52) की बुधवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके पिता हरिराम जोशी (92) का 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन देहांत हुआ था। 1 सितंबर को रामलाल पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे। बुधवार को वे लौटते समय कार से आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे उनकी कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आगे वाली सीट पर बैठे रामलाल के सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।