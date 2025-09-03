पिता की अस्थियां बहाकर हरिद्वार से लौट रहे बेटे की मौत, 12वें से पहले परिवार पर फिर टूटा दुखों का पहाड़

पाली शहर के कपड़ा फैक्टरी में ठेकेदारी करने वाले रामलाल जोशी (52) की बुधवार को सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके पिता हरिराम जोशी (92) का 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन देहांत हुआ था। 1 सितंबर को रामलाल पिता की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे। बुधवार को वे लौटते समय कार से आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इससे उनकी कार ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आगे वाली सीट पर बैठे रामलाल के सिर पर गंभीर चोट आई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन किशनगढ़ अस्पताल पहुंचे और घायलों को संभाला। रामलाल के तीन बच्चे हैं। अनिल (18), प्रियंका (16) और अजय (14) हैं। महज 12 दिन पहले पिता को खोने वाले परिवार पर अब बेटे की असमय मौत से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 8 सितम्बर को मृतक हरिराम का 12वां होना था, लेकिन उससे पहले ही बेटे की मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
पुलिस ने बताया कि कार में करीब 13 जने सवार थे। इनमें हरिराम के पुत्र रामलाल (52), बेटी मंजू (48), चंद्रा (50), पोती कविता (28), प्रियंका (16), पोता दीपक उर्फ ज्ञानप्रकाश (22), पूरण (35), अनिल (14) पोते की बहू ज्योति (26) पत्नी पूरण जोशी, जवाई दुष्यंत (25) समेत पड़पोता वेदांत (7) पुत्र पूरण जोशी और हार्दिक (5) पुत्र पूरण जोशी कार में सवार थे।
हादसे में मंजू, कविता, दीपक, चालक पवन, पूरण, ज्योति और चंद्रा घायल हो गए। हादसे के बाद इन्हें किशनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया। मंजू और चालक पवन की हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया।