Snakebite: सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे चाचा, डॉक्टर से बोले- इसी ने मेरी भतीजी को डसा, इलाज कीजिए

राजस्थान के पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खौड़ गांव के निकट लकड़ियां काटते समय एक किशोरी सांप के डसने से घायल हो गई। परिजन उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। जानकारी के अनुसार बारां जिले के कुशलपुरा हाल खौड़ गांव निवासी राजेश कुमार अपनी पुत्री राजकुमारी (15) व परिजनों के साथ जंगल में लकड़ियां काट रहा था।
इस दौरान लकड़ियों के बीच से अचानक सांप निकल आया और उसने राजकुमारी की हाथ की अंगुली को डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार जारी है।
खौड़ गांव में सांप के डसने से किशोरी राजकुमारी घायल हो गई। चाचा वीरेंद्र ने बताया कि जिस सांप ने डसा था उसे मारकर प्लास्टिक थैली में डालकर अस्पताल लाए, ताकि चिकित्सक सांप देखकर उचित उपचार कर सके।
गौरतलब है कि मंडिया रोड क्षेत्र स्थित शेखों की ढाणी में मंगलवार सुबह एक विवाहिता को कोबरा सांप ने डस लिया। हैरानी की बात यह है कि बीते छह माह में यह सातवां मौका है जब उसे सांप ने डसा है। इस बार स्थिति गंभीर होने पर उसे जोधपुर के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि अफसाना को पिछले छह माह में सातवीं बार सांप ने डसा है। बार-बार होने वाली इस घटना से परिजन दहशत में हैं।