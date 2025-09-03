Snakebite: सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे चाचा, डॉक्टर से बोले- इसी ने मेरी भतीजी को डसा, इलाज कीजिए

गौरतलब है कि मंडिया रोड क्षेत्र स्थित शेखों की ढाणी में मंगलवार सुबह एक विवाहिता को कोबरा सांप ने डस लिया। हैरानी की बात यह है कि बीते छह माह में यह सातवां मौका है जब उसे सांप ने डसा है। इस बार स्थिति गंभीर होने पर उसे जोधपुर के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि अफसाना को पिछले छह माह में सातवीं बार सांप ने डसा है। बार-बार होने वाली इस घटना से परिजन दहशत में हैं।