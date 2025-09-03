Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Snakebite: सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे चाचा, डॉक्टर से बोले- इसी ने मेरी भतीजी को डसा, इलाज कीजिए

चाचा वीरेंद्र ने बताया कि जिस सांप ने डसा था उसे मारकर प्लास्टिक थैली में डालकर अस्पताल लाए, ताकि चिकित्सक सांप देखकर उचित उपचार कर सके।

पाली

Rakesh Mishra

Sep 03, 2025

Snakebite
फोटो- पत्रिका

राजस्थान के पाली के गुड़ा एंदला थाना क्षेत्र के खौड़ गांव के निकट लकड़ियां काटते समय एक किशोरी सांप के डसने से घायल हो गई। परिजन उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। जानकारी के अनुसार बारां जिले के कुशलपुरा हाल खौड़ गांव निवासी राजेश कुमार अपनी पुत्री राजकुमारी (15) व परिजनों के साथ जंगल में लकड़ियां काट रहा था।

इस दौरान लकड़ियों के बीच से अचानक सांप निकल आया और उसने राजकुमारी की हाथ की अंगुली को डस लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे तत्काल बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें

Watch Video : पाली में हैरान कर देने वाला मामला : छह माह में सातवीं बार विवाहिता को सांप ने डसा, हालत गंभीर
पाली
Watch Video : पाली में हैरान कर देने वाला मामला : छह माह में सातवीं बार विवाहिता को सांप ने डसा, हालत गंभीर

सांप थैली में डालकर लाए

खौड़ गांव में सांप के डसने से किशोरी राजकुमारी घायल हो गई। चाचा वीरेंद्र ने बताया कि जिस सांप ने डसा था उसे मारकर प्लास्टिक थैली में डालकर अस्पताल लाए, ताकि चिकित्सक सांप देखकर उचित उपचार कर सके।

यह वीडियो भी देखें

गौरतलब है कि मंडिया रोड क्षेत्र स्थित शेखों की ढाणी में मंगलवार सुबह एक विवाहिता को कोबरा सांप ने डस लिया। हैरानी की बात यह है कि बीते छह माह में यह सातवां मौका है जब उसे सांप ने डसा है। इस बार स्थिति गंभीर होने पर उसे जोधपुर के एम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि अफसाना को पिछले छह माह में सातवीं बार सांप ने डसा है। बार-बार होने वाली इस घटना से परिजन दहशत में हैं।

ये भी पढ़ें

Alwar News: 2 मासूम बहनों को सांप ने डसा, 1 की मौत, दूसरी जिंदगी-मौत से लड़ रही जंग
अलवर
Snakebite in Alwar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 04:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Snakebite: सांप को लेकर अस्पताल पहुंचे चाचा, डॉक्टर से बोले- इसी ने मेरी भतीजी को डसा, इलाज कीजिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट