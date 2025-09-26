Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म… पाली में 27-28 की शाम डांडिया की मचेगी धूम

डांडिया में शामिल होने के लिए पास का वितरण शुरू

पाली

Suresh Hemnani

Sep 26, 2025

इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म, पाली में 27-28 की शाम डांडिया की मचेगी धूम
फाइल फोटो

Patrika Dandia in Pali : पाली। राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के संयुक्त तत्वावधान में इस नवरात्रि ‘पत्रिका महारास डांडिया उत्सव’ शहर के जोधपुर रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में होगा। डांडिया में शामिल होने के लिए पास का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही शहर ने इस खास डांडिया रास में शामिल होने की खास तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 27 व 28 सितबर की शाम को होगा। पाली शहर के इस मुय इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डांडिया में कपल, गर्ल्स ग्रुप एवं फैमिली को सिर्फ पास से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। डांडिया शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा।

यहां मिलेगा एंट्री टिकिट

शहर के मंडिया रोड गांधी नगर राजस्थान पत्रिका कार्यालय, नहर रोड बांगड़ कॉलेज के सामने जनता बुक डिपो, धौला चोतरा मुख्य बाजार कान्हा फैशन, सूरजपोल बाड़साकाप्लेक्स रुद्राक्ष फैशन पर सुबह 11 से शाम 6 बजे के बीच एंट्री टिकिट उपलब्ध हैं।

विजेता होंगे पुरस्कृत

पत्रिका महारास डांडिया उत्सव में बेस्ट कपल, बेस्ट फैमिली एवं बेस्ट ग्रुप और आकर्षक डांडिया ड्रेस को लेकर स्पर्द्धा होगी। विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे।

सहयोगी पार्टनर

बीसीएम गुप, एलआरवी ग्रुप, ऐश्वर्या कॉलेज, बालाजी बिल्डर्स, देवड़ा हुंडई सहयोगी पार्टनर होंगे। वेन्यू पार्टनर : होटल सिद्धार्थ।

युवाओं में खासा उत्साह

पत्रिका के डांडिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। वे अपने-अपने जोड़े के साथ तैयारी कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2025 08:46 pm

Published on:

26 Sept 2025 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म… पाली में 27-28 की शाम डांडिया की मचेगी धूम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.