इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म… पाली में 27-28 की शाम डांडिया की मचेगी धूम

Patrika Dandia in Pali : पाली। राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के संयुक्त तत्वावधान में इस नवरात्रि ‘पत्रिका महारास डांडिया उत्सव’ शहर के जोधपुर रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में होगा। डांडिया में शामिल होने के लिए पास का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही शहर ने इस खास डांडिया रास में शामिल होने की खास तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 27 व 28 सितबर की शाम को होगा। पाली शहर के इस मुय इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डांडिया में कपल, गर्ल्स ग्रुप एवं फैमिली को सिर्फ पास से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। डांडिया शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा।
शहर के मंडिया रोड गांधी नगर राजस्थान पत्रिका कार्यालय, नहर रोड बांगड़ कॉलेज के सामने जनता बुक डिपो, धौला चोतरा मुख्य बाजार कान्हा फैशन, सूरजपोल बाड़साकाप्लेक्स रुद्राक्ष फैशन पर सुबह 11 से शाम 6 बजे के बीच एंट्री टिकिट उपलब्ध हैं।
पत्रिका महारास डांडिया उत्सव में बेस्ट कपल, बेस्ट फैमिली एवं बेस्ट ग्रुप और आकर्षक डांडिया ड्रेस को लेकर स्पर्द्धा होगी। विजेता पुरस्कृत किए जाएंगे।
बीसीएम गुप, एलआरवी ग्रुप, ऐश्वर्या कॉलेज, बालाजी बिल्डर्स, देवड़ा हुंडई सहयोगी पार्टनर होंगे। वेन्यू पार्टनर : होटल सिद्धार्थ।
पत्रिका के डांडिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। वे अपने-अपने जोड़े के साथ तैयारी कर रहे हैं।