इंतजार की घड़ियां होंगी खत्म… पाली में 27-28 की शाम डांडिया की मचेगी धूम

Patrika Dandia in Pali : पाली। राजस्थान पत्रिका और विमल इलायची के संयुक्त तत्वावधान में इस नवरात्रि ‘पत्रिका महारास डांडिया उत्सव’ शहर के जोधपुर रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में होगा। डांडिया में शामिल होने के लिए पास का वितरण शुरू हो गया है। साथ ही शहर ने इस खास डांडिया रास में शामिल होने की खास तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार पत्रिका महारास डांडिया उत्सव 27 व 28 सितबर की शाम को होगा। पाली शहर के इस मुय इवेंट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। डांडिया में कपल, गर्ल्स ग्रुप एवं फैमिली को सिर्फ पास से प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। डांडिया शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा।