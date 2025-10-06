Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

पाली

VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पाली शहर के सुभाष नगर बी का मामला, एक गंभीर घायल जोधपुर रेफर

2 min read

पाली

image

Suresh Hemnani

Oct 06, 2025

VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पाली के सुभाष नगर बी में हमले के दौरान झगड़ते दोनों पक्ष सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए।

Pali Crime News : पाली के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सुभाष नगर बी में जमीन विवाद सोमवार सुबह दो परिवारों के बीच हिंसक झगड़े में बदल गया। पिछले सात दिनों से चल रहा विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडे से हमला कर दिया और पत्थरबाजी की। इस हमले में गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। हमले में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें जगदीश (45) पुत्र कानाराम बंजारा और उसके दो भाई श्रवण (42) व दिनेश (40) शामिल हैं।

घायल दिनेश की पत्नी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके जेठ के चचेरे भाई का परिवार उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण कई बार कहासुनी और झगड़े होते रहे। रविवार को भी चचेरे भाइयों ने श्रवण पर हमला किया था। लक्ष्मी देवी ने बताया कि सोमवार को वे घर में बैठे थे, तभी चचेरे भाइयों का परिवार हाथ में लाठी, सरिया और लकड़ी काटने वाली कुंठ लेकर आया और अचानक हमला कर दिया। इस दौरान तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बांगड़ अस्पताल लाया गया। जगदीश की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी और लाठी-डंडे से हमला करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में एक व्यक्ति पत्थर लगने से अचेत होकर नीचे गिर जाता है। यह पूरी घटना काफी देर तक बीच सड़क पर जारी रही। इस हमले में पिकअप, लोडिंग टेम्पो, टैक्सी और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल लोगों का उपचार जारी है।

पीड़िता बोली- पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

दिनेश की पत्नी लक्ष्मी का आरोप है कि ये लोग पिछले सात दिन से विवाद कर रहे है। उसने बताया कि पहले हुए विवाद को लेकर 2 अक्टूबर को औद्योगिक थाने में शिकायत दी थी। 5 अक्टूबर को उसके देवर जगदीश की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई। उसका आरोप है कि पहले हुए विवाद के वीडियो भी उन्होंने पुलिस को सौंपे थे, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते सोमवार को उन्होंने जगदीश, श्रवण व दिनेश पर हमला कर दिया।

Published on:

06 Oct 2025 07:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

