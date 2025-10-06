VIDEO : पाली में जमीन विवाद लाठी-डंडे और पत्थरबाजी में बदला, तीन गंभीर घायल, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

घायल दिनेश की पत्नी लक्ष्मी देवी ने बताया कि उनके जेठ के चचेरे भाई का परिवार उनके प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। इसके कारण कई बार कहासुनी और झगड़े होते रहे। रविवार को भी चचेरे भाइयों ने श्रवण पर हमला किया था। लक्ष्मी देवी ने बताया कि सोमवार को वे घर में बैठे थे, तभी चचेरे भाइयों का परिवार हाथ में लाठी, सरिया और लकड़ी काटने वाली कुंठ लेकर आया और अचानक हमला कर दिया। इस दौरान तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बांगड़ अस्पताल लाया गया। जगदीश की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी और लाठी-डंडे से हमला करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में एक व्यक्ति पत्थर लगने से अचेत होकर नीचे गिर जाता है। यह पूरी घटना काफी देर तक बीच सड़क पर जारी रही। इस हमले में पिकअप, लोडिंग टेम्पो, टैक्सी और बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। घायल लोगों का उपचार जारी है।