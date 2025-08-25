Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Watch Video : जवाई नदी में तेज बहाव के बीच पलटी जीप, लोगों ने दंपति की जान बचाई, प्रशासन ने लगाया बैरिकेट

सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और सिटी थानाधिकारी रविन्द्र सिंह खींची मय जाब्ता मौके पर पहुंचे

पाली

Suresh Hemnani

Aug 25, 2025

Watch Video : जवाई नदी में तेज बहाव के बीच पलटी जीप, लोगों ने दंपति की जान बचाई, प्रशासन ने लगाया बैरिकेट
पाली जिले के जवाई नदी में पलटी जीप से दंपति को बाहर निकालते लोग।

सुमेरपुर(पाली)। पाली जिले के सुमेरपुर-शिवगंज के बीच पुराने मार्ग से गुजरती जवाई नदी में सोमवार को जलप्रवाह तेज हो गया। बहते पानी में दंपति ने जीप को निकालने का प्रयास किया। लेकिन, संतुलन बिगड़ने से जीप पलटी। किनारे खड़े लोगों ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल जान बचाई। रविवार रात से ही क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर चला। सोमवार को भी दिनभर रुक रुक कर बारिश होती रही। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से सोमवार को जवाई नदी में भी जल प्रवाह तेज हो गया।

किनारे खड़े लोग देवदूत बन सामने आए

नदी में आए पानी को देखने सुमेरपुर शिवगंज से सैकड़ों लोग नदी के दोनों ओर खड़े थे। इसी बीच सोमवार दोपहर एक दंपति जीप लेकर नदी पार करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जीप रपट के बीच पहुंची। गड्ढों और तेज बहाव के चलते जीप का संतुलन बिगड गया और जीप पलट गई। जीप पलटते ही मौके पर खड़े लोग रस्सी लेकर पहुंचे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।

बेरिकेट लगाकर आवागमन किया बंद

उधर, सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और सिटी थानाधिकारी रविन्द्र सिंह खींची मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। आमजन से बहते पानी में नहीं जाने की सलाह दी। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नदी के दोनों ओर बेरिकेट लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। रपट के दोनों छोर पर पुलिस तैनात की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : जवाई नदी में तेज बहाव के बीच पलटी जीप, लोगों ने दंपति की जान बचाई, प्रशासन ने लगाया बैरिकेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.