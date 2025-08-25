Watch Video : जवाई नदी में तेज बहाव के बीच पलटी जीप, लोगों ने दंपति की जान बचाई, प्रशासन ने लगाया बैरिकेट

सुमेरपुर(पाली)। पाली जिले के सुमेरपुर-शिवगंज के बीच पुराने मार्ग से गुजरती जवाई नदी में सोमवार को जलप्रवाह तेज हो गया। बहते पानी में दंपति ने जीप को निकालने का प्रयास किया। लेकिन, संतुलन बिगड़ने से जीप पलटी। किनारे खड़े लोगों ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल जान बचाई। रविवार रात से ही क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर चला। सोमवार को भी दिनभर रुक रुक कर बारिश होती रही। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से सोमवार को जवाई नदी में भी जल प्रवाह तेज हो गया।
नदी में आए पानी को देखने सुमेरपुर शिवगंज से सैकड़ों लोग नदी के दोनों ओर खड़े थे। इसी बीच सोमवार दोपहर एक दंपति जीप लेकर नदी पार करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही जीप रपट के बीच पहुंची। गड्ढों और तेज बहाव के चलते जीप का संतुलन बिगड गया और जीप पलट गई। जीप पलटते ही मौके पर खड़े लोग रस्सी लेकर पहुंचे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला।
उधर, सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार और सिटी थानाधिकारी रविन्द्र सिंह खींची मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। आमजन से बहते पानी में नहीं जाने की सलाह दी। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर नदी के दोनों ओर बेरिकेट लगाकर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया। रपट के दोनों छोर पर पुलिस तैनात की है।