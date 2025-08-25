Watch Video : जवाई नदी में तेज बहाव के बीच पलटी जीप, लोगों ने दंपति की जान बचाई, प्रशासन ने लगाया बैरिकेट

सुमेरपुर(पाली)। पाली जिले के सुमेरपुर-शिवगंज के बीच पुराने मार्ग से गुजरती जवाई नदी में सोमवार को जलप्रवाह तेज हो गया। बहते पानी में दंपति ने जीप को निकालने का प्रयास किया। लेकिन, संतुलन बिगड़ने से जीप पलटी। किनारे खड़े लोगों ने रस्सी के सहारे दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल जान बचाई। रविवार रात से ही क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर चला। सोमवार को भी दिनभर रुक रुक कर बारिश होती रही। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश से सोमवार को जवाई नदी में भी जल प्रवाह तेज हो गया।