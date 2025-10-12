Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर

विवाह सम्मेलन को लेकर हैदर कॉलोनी क्षेत्र में सुबह से ही बारातियों व घरातियों का आगमन शुरू हो गया। विवाह के पांडाल तक दूल्हे घोड़ी पर बैठकर पहुंचे तो दूल्हनें परिजनों के साथ मस्जिद में बैठी। विवाह स्थल पर पहले धर्मगुरुओं ने दुल्हनों को निकाह पढ़ाया। इसके बाद दूल्हों को निकाह कुबूल करवाया। निकाह कुबूल होते ही हर तरफ खुशी छा गई। दूल्हा-दुल्हन के परिजनों ने एक-दूसरे से गले मिलकर व मुसाफाह लेकर बधाई दी।