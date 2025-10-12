Patrika LogoSwitch to English

पाली

Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर

पाली शहर के हैदर कॉलोनी में मुस्लिम युवा फाउंडेशन का सामूहिक विवाह सम्मेलन, दूल्हा-दुल्हन ने कुबूल है कहकर थामा एक-दूसरे का हाथ

2 min read

पाली

image

Suresh Hemnani

Oct 12, 2025

Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर

मु​स्लिम सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान एक दुल्हन को निकाह पढ़ाते धर्मगुरु।

पाली शहर में मुस्लिम युवा फाउंडेशन समिति की ओर से रविवार को हैदर कॉलोनी स्थित गरीब नवाज तालीम सोसायटी मैदान में 25 जोड़े हमसफर बने। दूल्हा-दुल्हन ने कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है...कहकर जीवन भर के लिए एक-दूसरे का हाथ थामा।

विवाह सम्मेलन को लेकर हैदर कॉलोनी क्षेत्र में सुबह से ही बारातियों व घरातियों का आगमन शुरू हो गया। विवाह के पांडाल तक दूल्हे घोड़ी पर बैठकर पहुंचे तो दूल्हनें परिजनों के साथ मस्जिद में बैठी। विवाह स्थल पर पहले धर्मगुरुओं ने दुल्हनों को निकाह पढ़ाया। इसके बाद दूल्हों को निकाह कुबूल करवाया। निकाह कुबूल होते ही हर तरफ खुशी छा गई। दूल्हा-दुल्हन के परिजनों ने एक-दूसरे से गले मिलकर व मुसाफाह लेकर बधाई दी।

मु​स्लिम सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान एक दूल्हे को निकाह पढ़ाते धर्मगुरु।

एक रुपया लेकर करवाया विवाह

फाउंडेशन प्रवक्ता मोहम्मद खालिद कादरी व मीडिया प्रभारी सदाकत अंसारी ने बताया कि विवाह सम्मेलन का आयोजन तीसरी बार दूल्हा-दुल्हन से सिर्फ एक रुपया लेकर करवाया गया। अध्यक्ष मेहराज अली चूड़ीगर व संयोजक जाकिर गौरी ने नेतृत्व में मुख्य अतिथि सैयद मुहम्मद कादरी जयपुर का सम्मान किया गया। कोषाध्यक्ष वाहिद खान अशरफी व यासीन सबावत आदि ने सहयोग किया।

दुल्हन को दिए उपहार

समिति की ओर से भामाशाहों के सहयोग से दुल्हन को 21 उपहार दिए गए। उसे कुरान शरीफ, तस्बीह, अलमारी, मसेरी, दीवार घड़ी, बुर्का, बर्तन सेट, बाथरूम सेट, गैस चूल्हा, कुकर, पानी का कैम्पर, कम्बल, दुल्हन के लिए निकाह का जोड़ा, दो महिला सूट, कंगन सेट, इस्लामिक पुस्तकें आदि दी गई।

मु​स्लिम सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान मौजूद लोग।

एक ही पांडाल में किया भोजन

विवाह में आए बरातियों व घरातियों के अलावा 5000 से अधिक लोगों ने एक ही पांडाल में भोजन किया। विवाह समारोह में मीडिया प्रभारी सैयद अबुबकर, सदाकत अंसारी, चांद संजरी, शकील नागौरी, जहीर मकरानी, सत्तार पठान, वाहिद खान, इंसाफ सोलंकी, इकबाल मोयल, इंसाफ साता वाले, अकरम खिलेरी, रईस सोलंकी आदि ने सहयोग किया।

Published on:

12 Oct 2025 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : पाली में सिर्फ एक रुपए में निकाह, 25 जोड़े बने हमसफर

