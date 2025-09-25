Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पाली

Watch Video : पाली मॉडल से 15 हजार को रोजगार, रेल मंत्री वैष्णव ने लिया जायजा

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लघु उद्योग भारती के प्रकल्पों को देखा

पाली

Suresh Hemnani

Sep 25, 2025

Watch Video : पाली मॉडल से 15 हजार को रोजगार, रेल मंत्री वैष्णव ने लिया जायजा
पाली के रेलवे स्टेशन के नए बि​ल्डिंग की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के दौरान अ​धिकारियों से चर्चा करते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।

पाली। लघु उद्योग भारती की ओर से पाली में स्वावलंबन एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जा रहा है। जिससे 15 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। पाली का यह मॉडल अब देश में अपनी पहचान बनाएगा। मॉडल का गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अ​श्विनी कुमार वैष्णव ने जायजा लिया। उन्होंने पाली के हेमावास गांव में चूड़ी पर नगीने लगाने व चूड़ी बनाने, खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों से मिट्टी के सिकोरे बनाने व सेवा समिति की ओर से संचालित वृद्धाश्रम में सिलाई मशीन, मेहंदी व ब्यूटीपार्लर सहित अन्य प्र​शिक्षण देकर महिलाओं को आ​र्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रकल्प देखे।

लघु उद्योग भारती के मीडिया प्रभारी ललित मालू ने बताया कि रेल मंत्री ने हेमावास गांव में चूड़ी पर नगीने लगाने की मशीन देखी। एक मशीन पर 10 से 15 महिला कार्य करती हैं। नया गांव रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मिट्टी के बर्तन निर्माण की मशीन देखी। जिसमें बिना किसी केमिकल के मिट्टी के कुल्हड बनाए जा रहे है। उसे ददेखकर उन्होंने रेलवे में यहां बने मिट्टी के सिकोरे उपयोग करने की घोषणा की।

उन्होंने महिलाओं से संवाद भी किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री झाबरमल खर्रा, उद्योग मंत्री केके विश्नोई, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद्र गुप्ता, सांसद पीपी चौधरी, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख, जिला कलक्टर एलएन मंत्री, पुलिस अधीक्षक आदर्श सिधू, लघु उद्योग भारती के निवृत्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शांतिलाल बालड, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर चौपड़ा, जोधपुर प्रांत महासचिव सुरेश बिश्नोई, राजस्थान के संयुक्त सचिव विनय बम्ब, जोधपुर अंचल के सयुंक्त सचिव राहुल मेहता, कमल किशोर गोयल उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 08:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : पाली मॉडल से 15 हजार को रोजगार, रेल मंत्री वैष्णव ने लिया जायजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.