Watch Video : पाली मॉडल से 15 हजार को रोजगार, रेल मंत्री वैष्णव ने लिया जायजा

पाली। लघु उद्योग भारती की ओर से पाली में स्वावलंबन एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में नया अध्याय लिखा जा रहा है। जिससे 15 हजार से अधिक लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। पाली का यह मॉडल अब देश में अपनी पहचान बनाएगा। मॉडल का गुरुवार को केन्द्रीय रेल मंत्री अ​श्विनी कुमार वैष्णव ने जायजा लिया। उन्होंने पाली के हेमावास गांव में चूड़ी पर नगीने लगाने व चूड़ी बनाने, खेतावास औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों से मिट्टी के सिकोरे बनाने व सेवा समिति की ओर से संचालित वृद्धाश्रम में सिलाई मशीन, मेहंदी व ब्यूटीपार्लर सहित अन्य प्र​शिक्षण देकर महिलाओं को आ​र्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रकल्प देखे।