पाली

Watch Video : पाली के नए एसपी सिधू बोले, बेहतर पुलिस सेवा देना ध्येय

पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया

पाली

Suresh Hemnani

Sep 05, 2025

Watch Video : पाली के नए एसपी सिधू बोले, बेहतर पुलिस सेवा देना ध्येय
पाली पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करते आइपीएस आदर्श सिधू।

पाली। पाली पुलिस अधीक्षक पद पर शुक्रवार को आइपीएस आदर्श सिधू ने पदभार ग्रहण किया। उनके पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा ने स्वागत किया। पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सिधू ने कार्यालय के हर विभाग का जायजा लेकर जानकारी ली।

उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के तहत आमजन को सरल तरीके से जल्दी न्याय दिलवाने का प्रयास रहेगा। जिले में होने वाले अपराधों पर कहा कि तस्करी, एनडीपीएस, शराब तस्करी, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ युवाओं को नशे से दूर करना भी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने नए कानून की पालना शत प्रतिशत पालना करवाने की बात भी कही।

जिले का लेंगे जायजा

उन्होंने बताया कि वे पाली जिले में पहली बार आए है। वे जिले के सभी थानों का जायजा लेंगे। जिले में तस्करी मार्गों पर सख्ती की जाएगी।

Published on:

05 Sept 2025 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : पाली के नए एसपी सिधू बोले, बेहतर पुलिस सेवा देना ध्येय

