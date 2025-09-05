Watch Video : पाली के नए एसपी सिधू बोले, बेहतर पुलिस सेवा देना ध्येय

उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय के तहत आमजन को सरल तरीके से जल्दी न्याय दिलवाने का प्रयास रहेगा। जिले में होने वाले अपराधों पर कहा कि तस्करी, एनडीपीएस, शराब तस्करी, साइबर क्राइम, महिलाओं के प्रति हिंसा आदि के मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नशे का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करने के साथ युवाओं को नशे से दूर करना भी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने नए कानून की पालना शत प्रतिशत पालना करवाने की बात भी कही।