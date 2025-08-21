Watch Video : पाली में मेहबान हुए मेह, कई बांधों में आया पानी, रानी में 5 व देसूरी में 4 इंच बरसात, कल यलो अलर्ट

सिंचाई विभाग के नियंत्रण कक्ष के अनुसार सुबह 8 से शाम पांच बजे तक जिले में सबसे अधिक बरसात रानी तहसील में 131 एमएम दर्ज की गई। पाली तहसील में 6 एमएम, रोहट में 18, सोजत में 82, सुमेरपुर में 58, देसूरी में 97, बाली में 24 व मारवाड़ जंक्शन में 27 एमएम बरसात हुई। जिले के सबसे बड़े जवाई बांध पर 78 एमएम के साथ सिन्दरू बांध पर 8 व खिंवादीबांकली बांध पर 24 एमएम बरसात हुई। जिले के केसूली व राजपुरा बांध पर चादर चली। सादड़ी बांध पर भी एक बार फिर चादर शुरू हो गई।