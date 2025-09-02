Watch Video : पाली में हैरान कर देने वाला मामला : छह माह में सातवीं बार विवाहिता को सांप ने डसा, हालत गंभीर

पाली शहर के मंडिया रोड क्षेत्र स्थित शेखों की ढाणी में मंगलवार सुबह एक विवाहिता को कोबरा सांप ने डस लिया। हैरानी की बात यह है कि बीते छह माह में यह सातवां मौका है जब उसे सांप ने डसा है। इस बार स्थिति गंभीर होने पर उसे जोधपुर के एम्स अस्पताल में रैफर किया।
जानकारी के अनुसार शेखो की ढाणी निवासी विवाहिता अफसाना (25) पत्नी मुस्ताक खान सुबह करीब आठ बजे घर की रसोई में काम कर रही थी। इसी दौरान एक कोबरा सांप ने उसके पैर पर काट दिया। परिजन घबराकर तुरंत उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रैफर कर दिया। इसके बाद उसे एम्स अस्पताल में भर्ती किया।
परिजनों ने बताया कि अफसाना को पिछले छह माह में सातवीं बार सांप ने डसा है। बार-बार होने वाली इस घटना से परिजन दहशत में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सांपों की मौजूदगी बढ़ने से लोगों की चिंता भी बढ़ी है।