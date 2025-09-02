Watch Video : पाली में हैरान कर देने वाला मामला : छह माह में सातवीं बार विवाहिता को सांप ने डसा, हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार शेखो की ढाणी निवासी विवाहिता अफसाना (25) पत्नी मुस्ताक खान सुबह करीब आठ बजे घर की रसोई में काम कर रही थी। इसी दौरान एक कोबरा सांप ने उसके पैर पर काट दिया। परिजन घबराकर तुरंत उसे बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रैफर कर दिया। इसके बाद उसे एम्स अस्पताल में भर्ती किया।