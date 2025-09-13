Patrika LogoSwitch to English

Watch Video : सोमेसर स्टेशन पर जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत

ग्रामीणों की आंखों में खुशी झलक उठी

पाली

Suresh Hemnani

Sep 13, 2025

Watch Video : सोमेसर स्टेशन पर जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत
पाली जिले के सोमेसर रेलवे स्टेशन पर पहुंची जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस के स्वागत के लिए उमड़े ग्रामीण।

पाली जिले के सोमेसर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ऐतिहासिक पल देखने को मिला। करीब 60 गांवों के ग्रामीण लंबे समय से जिस ठहराव की मांग कर रहे थे, वह पूरी हो गई। जोधपुर-हड़पसर-जोधपुर एक्सप्रेस का सोमेसर स्टेशन पर ठहराव शुरू होने पर ग्रामीणों की आंखों में खुशी झलक उठी।

समारोह में अतिथियों का समिति की ओर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद पी.पी. चौधरी ने बताया कि सोमेसर को महत्वपूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहां दो लिफ्ट लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में अब तक 55 ट्रेनों का ठहराव हो चुका है और लोकसभा क्षेत्र में रेलवे से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। ग्रामीण दोपहर 12:36 बजे निर्धारित समय पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विलंब से शाम 4:45 बजे एक्सप्रेस के पहुंचते ही खुशी से झूम उठे। ट्रेन आते ही सैकड़ों ग्रामीण प्लेटफॉर्म पर दौड़े और लोको पायलट व रेलवे कर्मचारियों को फूल-मालाओं से सम्मानित किया। गाड़ी को फूलों से सजाया गया और मिठाई बांटी गई। मारवाड़ युवा संघर्ष समिति और अरावली क्षेत्रीय किसान विकास समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें बड़े शहरों पुना, पालनपुर, अहमदाबाद, आबूरोड आदि जाने के लिए फालना या मारवाड़ जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। हुकम सिंह सेपटावास ने कहा कि यह ठहराव ग्रामीणों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। सोमेसर में यह ठहराव ग्रामीणों की ऐतिहासिक जीत बन गया।

जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस के स्वागत के लिए उमड़े ग्रामीण।

ये रहे मौजूद

सांसद पीपी चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील भंडारी, भाजपा के ओबीसी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हेमंत गादाणा, अपर मण्डल रेल प्रबंधक विकास बुरा, वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक बीसीएस चौधरी, अरावली क्षैत्रिय किसान विकास समिति कोषाध्यक्ष भंवरलाल मालवीय, भंवरलाल किसान केसरी, पुखराज पटेल, उतमसिंह, दिनेश सिरवी आदि मौजूद रहे।

तीन माह बाद पहने चम्पल

रामसिंह राजपुरोहित पिलोवनी ने बताया कि मैंने ठाना था कि पुना ट्रेन जब भी सोमेसर प्लेटफाॅर्म पर रुकेंगी तब ​ही चप्पल पहनूंगा। शनिवार को ट्रेन के ठहराव के बाद उन्होंने तीन माह बाद खुशी से चम्पलें पहन ली।

Published on:

13 Sept 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : सोमेसर स्टेशन पर जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत

