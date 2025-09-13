Watch Video : सोमेसर स्टेशन पर जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस का ठहराव शुरू, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया स्वागत

समारोह में अतिथियों का समिति की ओर से माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सांसद पी.पी. चौधरी ने बताया कि सोमेसर को महत्वपूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया गया है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। यहां दो लिफ्ट लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाली जिले में अब तक 55 ट्रेनों का ठहराव हो चुका है और लोकसभा क्षेत्र में रेलवे से जुड़े 3600 करोड़ रुपए के कार्य हुए हैं। ग्रामीण दोपहर 12:36 बजे निर्धारित समय पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन विलंब से शाम 4:45 बजे एक्सप्रेस के पहुंचते ही खुशी से झूम उठे। ट्रेन आते ही सैकड़ों ग्रामीण प्लेटफॉर्म पर दौड़े और लोको पायलट व रेलवे कर्मचारियों को फूल-मालाओं से सम्मानित किया। गाड़ी को फूलों से सजाया गया और मिठाई बांटी गई। मारवाड़ युवा संघर्ष समिति और अरावली क्षेत्रीय किसान विकास समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बताया कि अब उन्हें बड़े शहरों पुना, पालनपुर, अहमदाबाद, आबूरोड आदि जाने के लिए फालना या मारवाड़ जंक्शन नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। हुकम सिंह सेपटावास ने कहा कि यह ठहराव ग्रामीणों के लंबे संघर्ष का परिणाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे उपस्थित रहे। सोमेसर में यह ठहराव ग्रामीणों की ऐतिहासिक जीत बन गया।