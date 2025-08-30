Patrika LogoSwitch to English

Watch Video : यहां अनोखे जानवर को देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा, रेंजर की बजती रही फोन की घंटियां, नहीं उठाया फोन

ग्रामीणों ने पैंगोलिन को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्तर पर किया रेस्क्यू कर सुबह तक प्याऊ में रखा

पाली

Suresh Hemnani

Aug 30, 2025

Watch Video : यहां अनोखे जानवर को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच, रेंजर की बजती रही फोन की घंटियां, नहीं उठाया फोन
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बांता गांव में पैंगोलिन को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते ग्रामीण।

मारवाड़ जंक्शन(पाली)। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बांता गांव में शुक्रवार देर रात्रि एक अनोखे जानवर को देख कर ग्रामीणों में हड़कंपमच गया। थोड़ी देर बाद जब वह एक स्थान पर शांत बैठा तो ग्रामीणों ने उसकी जानकारी लो तो वह जानवरपैंगोलिन निकला। इसे देखने को ग्रामीणों के भीड़ लग गई। पैंगोलिन को देख ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया लेकिन किसी कर्मचारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे अपने स्तर पर ही एक प्याऊ में बंद कर दिया और सुबह जब वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई उसके बाद उनको पैंगोलिन सुरक्षित रूप से सुपुर्द किया गया।

मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बांता गांव में शुक्रवार रात्रि एक पैंगोलिन को देख हर कोई अचंभित हो गए। ग्रामीण ने फंदा डालकर उसे पकड़ा और वन विभाग को सूचना दी। सुबह 10 बजे के बाद जब वन विभाग के सहायक वनपाल उम्मेदसिंह व वन रक्षक मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने नाराजगी प्रकट की। आखिर समझाने पर ग्रामीण शांत हुए और कर्मचारियों ने पैंगोलिन का रेस्क्यू करके उसे जोजावर रेंज में जंगल में छोड़ दिया। उपसरपंच महेंद्र कुमार, मूलाराम माली, भंवरलाल सरगरा, सोहनलाल चौधरी,विक्रम वैष्णव, अजय दमामी, पुरूषोतम, कन्हैयालाल चौधरी, चंपालाल सरगरा सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।

इन्होंने कहा...

रात्रि के समय में जंगली जानवर आने के बाद भी किसी भी वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी का रात्रि में मौके पर नहीं पहुंचने पर वन विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई, यदि कोई बड़ा जंगली जानवर होता तो क्या स्थिति होती, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।

-कालूराम सीरवी, सरपंच, ग्राम पंचायत बांता

Hindi News / Rajasthan / Pali / Watch Video : यहां अनोखे जानवर को देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा, रेंजर की बजती रही फोन की घंटियां, नहीं उठाया फोन

