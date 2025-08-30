Watch Video : यहां अनोखे जानवर को देख ग्रामीणों में हड़कंप मचा, रेंजर की बजती रही फोन की घंटियां, नहीं उठाया फोन

मारवाड़ जंक्शन(पाली)। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के बांता गांव में शुक्रवार देर रात्रि एक अनोखे जानवर को देख कर ग्रामीणों में हड़कंपमच गया। थोड़ी देर बाद जब वह एक स्थान पर शांत बैठा तो ग्रामीणों ने उसकी जानकारी लो तो वह जानवरपैंगोलिन निकला। इसे देखने को ग्रामीणों के भीड़ लग गई। पैंगोलिन को देख ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया लेकिन किसी कर्मचारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे अपने स्तर पर ही एक प्याऊ में बंद कर दिया और सुबह जब वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने नाराजगी जताई उसके बाद उनको पैंगोलिन सुरक्षित रूप से सुपुर्द किया गया।