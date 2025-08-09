Watch Video : पाली में उल्लास से मना विश्व आदिवासी दिवस, रैली और पारंपरिक नृत्य के साथ रखी कई मांगें

विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाजबंधुओं ने बैण्ड बाजों की मधुर धुन और डीजे पर बजते संगीत के साथ रैली निकाली। जिसमे समाजबंधु गीतों की सरगम पर नाचते हुए चले। रैली मस्तान बाबा, कलक्ट्रेट, अहिंसा सर्कल, सूरजपोल, अम्बेडकर सर्कल होकर गुजरी। सूरजपोल पर समाजबंधुओं ने परम्परागत नृत्य किया। जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के दम थम गए। रैली के बाद मीणा समाज भवन अध्यक्ष जगदीश मंडिया व समाजबंधुओं ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिसमे मीणा समाज को अभी तक जिला मुख्यालय पर छात्रावास के लिए भूमि आवंटित नहीं करने पर रोष जताया। भूमि आवंटन की मांग की।