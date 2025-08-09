Watch Video : पाली में उल्लास से मना विश्व आदिवासी दिवस, रैली और पारंपरिक नृत्य के साथ रखी कई मांगें

World Tribal Day 2025 : पाली। विश्व आदिवासी दिवस शनिवार को उल्लास से मनाया गया। आदिवासी समाज के महिलाओं व पुरुषों ने परम्परागत वस्त्रों में सजकर नृत्य किया।
विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाजबंधुओं ने बैण्ड बाजों की मधुर धुन और डीजे पर बजते संगीत के साथ रैली निकाली। जिसमे समाजबंधु गीतों की सरगम पर नाचते हुए चले। रैली मस्तान बाबा, कलक्ट्रेट, अहिंसा सर्कल, सूरजपोल, अम्बेडकर सर्कल होकर गुजरी। सूरजपोल पर समाजबंधुओं ने परम्परागत नृत्य किया। जिसे देखकर वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के दम थम गए। रैली के बाद मीणा समाज भवन अध्यक्ष जगदीश मंडिया व समाजबंधुओं ने अतिरिक्त जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिसमे मीणा समाज को अभी तक जिला मुख्यालय पर छात्रावास के लिए भूमि आवंटित नहीं करने पर रोष जताया। भूमि आवंटन की मांग की।
रैली के बाद गौतम ऋषि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनरूपरामडेडा ने कहा कि मारवाड़ का आदिवासी समाज राजनीतिक, आर्थिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। समाज उत्थान के लिए उन्होंने जिला मुख्यालय पर आदिवासी आवासीय विद्यालय व एकलव्य छात्रावास की स्थापना करने की मांग की। संचालन हरीश मीणा खौड ने किया। कार्यक्रम संयोजक खीमसिंह मीणा देसूरी, वीरमारामगुरडाई ने बताया कि इस मौके सचिव पेमाराम खौड़, उपाध्यक्ष नारायण गुडा एंदला, कोषाध्यक्ष भभूताराम बाला, पुखराज बिठुड़ा पीरान, मांगीलाल, हरीश बाला, राष्ट्रीय युवा मीणा महासभा सचिव गिरधारी लाल डेंडा, वजाराम रूपावास, देवेंद्र गुडा एंदला, भगवान राम बाला, मोहनलाल कुरना, जुंजारामउमकली आदि मौजूद रहे।
-राजस्थान में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षण का वर्गीकरण कर जनसंख्या के अनुपात में भील समुदाय को 6 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलवाने।
-प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण में क्रीमी व नॉन क्रीमी लेयर का निर्धारण करने।
-जिले में एसटी समुदाय की संख्या अधिक है। इस कारण भील समुदाय के लिए रोहट में बालिका छात्रावास खोलने। जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार भील ने बताया कि ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया।