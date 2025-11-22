Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो तोड़ा पैर, बचाव में आए सास-ससुर को भी पीटा

रोहट थाना क्षेत्र के दूदिया गांव में अपनी पत्नी को लेने आए पति ने अपनी पत्नी के साथ लोहे के सरिए से हमला कर उसका पैर तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

kamlesh sharma

Nov 22, 2025

पाली। रोहट थाना क्षेत्र के दूदिया गांव में अपनी पत्नी को लेने आए पति ने अपनी पत्नी के साथ लोहे के सरिए से हमला कर उसका पैर तोड़ दिया। बीच बचाव में आए सास-ससुर को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को बांगड़ अस्पताल लाया गया।

पुलिस ने बताया कि दूदिया निवासी सीता पत्नी देवाराम ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्री मुन्नी देवी (26) की शादी करीब तीन साल पहले सोजत निवासी अनोपराम से हुई थी। दो महीने पहले मुन्नी देवी से मारपीट कर उसके पति अनोपराम ने पीहर भेज दिया।

अब अनोपराम पत्नी को लेने आया तो मुन्नी ने साथ चलने से मना कर दिया जिससे पति नाराज हो गया और घर में रखे लोहे के सरिए से पत्नी पर कई वार कर दिए, जिससे उसका पैर टूट गया।

चीख-पुकार सुनकर पहुंची महिला के माता-पिता ने बीच-बचाव की कोशिश की तो आरोपी दामाद ने उनसे मारपीट की। घायल मुन्नी देवी को परिजन बांगड़ हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने मुन्नी देवी की मां सीता देवी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Nov 2025 04:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो तोड़ा पैर, बचाव में आए सास-ससुर को भी पीटा

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री की आज शादी, रणकपुर आएंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व कई मुख्यमंत्री

Sikkim Governor Om Prakash Mathur granddaughter Komal getting married today Vice President Governor and several Chief Ministers will be visiting Ranakpur
पाली

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, यूपी से 5 दिन पहले ही मजदूरी करने आए थे

राजस्थान में दर्दनाक हादसा : सीमेंट फैक्ट्री में झ़ुलसने से तीन श्रमिकों की मौत, उत्तरप्रदेश से 5 दिन पहले ही मजदूर करने आए थे
पाली

Jobs: सीधी भर्ती के लिए 25 नवंबर को राजस्थान में यहां लगेगा रोजगार शिविर, इतनी कंपनियां करेंगी हायरिंग

Job placement camp
पाली

Rajasthan Crime: हमला करके युवती से रेप करने की कोशिश, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

rape news
पाली

Pali News : लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, महिलाएं बोलीं: सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे…

Pali News : लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, महिलाएं बोलीं: सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे...
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.