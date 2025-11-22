पत्नी ने साथ चलने से मना किया तो तोड़ा पैर, बचाव में आए सास-ससुर को भी पीटा

पाली। रोहट थाना क्षेत्र के दूदिया गांव में अपनी पत्नी को लेने आए पति ने अपनी पत्नी के साथ लोहे के सरिए से हमला कर उसका पैर तोड़ दिया। बीच बचाव में आए सास-ससुर को भी मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला को बांगड़ अस्पताल लाया गया।