गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला, दर्शन कर लौट रहे परिवार के 3 लोगों की मौत 1 गंभीर

मिला जानकारी के अनुसार, बाइक पर एक ही परिवार के 4 लोग सवार होकर पन्ना के बड़ी देवि पद्मावती मंदिर से दर्शन कर गहरा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी सामने आई है कि, सड़क पर अचानक सामने आए गौवंश को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर नजदीक चल रही बाइक में जा घुसा और कुचलते हुए आगे निकल गया। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की बुरी तरह कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दो को अस्पताल ले जाया गया, जिमें से अबतक एक अन्य बच्ची की मौत हो चुकी है।