गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला, दर्शन कर लौट रहे परिवार के 3 लोगों की मौत 1 गंभीर

Bus Crush Bike : अजयगढ़-छतरपुर बाईपास पर एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर एक बाइक सवार परिवार को कुचलते हुए गुजर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि एक बत्ती गंभीर है।

2 min read

पन्ना

image

Faiz Mubarak

Sep 30, 2025

Bus Crush Bike

गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला (Photo Source- Patrika Input)

Bus Crush Bike :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़-छतरपुर बाईपास पर मंगलवार की सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि, एक बालिका का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। बता दें कि, यहां एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस ने अनियंत्रित होकर बाइक पर सवार होकर जा रहे परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, एक 9 वर्षीय बाच्ची ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मिला जानकारी के अनुसार, बाइक पर एक ही परिवार के 4 लोग सवार होकर पन्ना के बड़ी देवि पद्मावती मंदिर से दर्शन कर गहरा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। जानकारी सामने आई है कि, सड़क पर अचानक सामने आए गौवंश को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर नजदीक चल रही बाइक में जा घुसा और कुचलते हुए आगे निकल गया। इस भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की बुरी तरह कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दो को अस्पताल ले जाया गया, जिमें से अबतक एक अन्य बच्ची की मौत हो चुकी है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला (Photo Source- Patrika Input)

हादसे में जान गवाने वालों में 19 वर्षीय लाल करण पिता ठुनगा आदिवासी, 13 वर्षीय अंजली पिता रनधीरा आदिवासी, 9 वर्षीय अनारकली पिता रनधीरा आदिवासी निवासी की मौत हो गई। वहीं, 15 वर्षीय बच्ची निशा पिता जीवन आदिवासी का गंभीर हालत में इलाज जारी है। फिलहाल, पुलिस इन मामले की जांच कर रही है।

30 Sept 2025 01:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / गौवंश को बचाने में बस ने बाइक को कुचला, दर्शन कर लौट रहे परिवार के 3 लोगों की मौत 1 गंभीर

