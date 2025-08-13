सेहत से खिलवाड़, पेयजल के सोर्स में फेंक रहे मवेशियों की डेड बॉडी, हिंदू संगठन भड़के

MP News- मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को जलापूर्ति करने वाले लोकपाल सागर तालाब के कैचमेंट एरिया में नगर पालिका प्रशासन मृत मवेशी फिकवा रहा है। इससे तालाब का पानी प्रदूषित होने के साथ ही लोगों के बीमार होने का भी खतरा बना हुआ है। शहरवासियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और तालाब के कैचमेंट एरिया से मृत मवेशियों को हटाने के लिए कहा। लोगों के जानकारी देने के दो दिन बाद भी मृत मवेशी कैचमेंट एरिया से नहीं हटवाए गए हैं।