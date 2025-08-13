सेहत से खिलवाड़, पेयजल के सोर्स में फेंक रहे मवेशियों की डेड बॉडी, हिंदू संगठन भड़के

MP News- मध्य प्रदेश के पन्ना शहर को जलापूर्ति करने वाले लोकपाल सागर तालाब के कैचमेंट एरिया में नगर पालिका प्रशासन मृत मवेशी फिकवा रहा है। इससे तालाब का पानी प्रदूषित होने के साथ ही लोगों के बीमार होने का भी खतरा बना हुआ है। शहरवासियों ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और तालाब के कैचमेंट एरिया से मृत मवेशियों को हटाने के लिए कहा। लोगों के जानकारी देने के दो दिन बाद भी मृत मवेशी कैचमेंट एरिया से नहीं हटवाए गए हैं।
नगर में करीब 80 फीसदी पेयजल की आपूर्ति लोकपाल सागर तालाब (Lokpal Sagar pond) से की जाती है। इन दिनों तालाब के जल भराव क्षेत्र में तीन मवेशी मृत हालत में पड़े हुए थे। मृत मवेशियों पर धारदार हथियार से वार किया गया था। जब यह सूचना पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता तक पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रोहित मिश्रा सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा।
विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, आसपास रहने वाले लोगों से संपर्क किया तो पता चलानगर पालिका के वाहन इस ओर आए थे। कार्यकर्ताओं ने नपा के अमले से संपर्क किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि मृत मवेशी उनके द्वारा ही लोक पाल सागर के पास फेंके गए हैं। अमला यह नहीं बता रहा, किसने तालाब के पास फेंकने का आदेश किया था। किसके कहने पर शहर के हजारों लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं।
बजरंग दल के कार्यकर्ता ने बताया, हमने नगर पालिका के अमले से मृत मवेशियों को खुले में फेंकने की बजाए अंतिम संस्कार करने कहा। इसपर अमला बोला, शहर के आसपास कहीं जगह ही नहीं है, जहां हम मृत मवेशियों को फेक सकें। जगह नहीं होने की वजह से ही लोकपाल सागर के पास फेक रहे हैं।
इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ उमाशंकर मिश्रा से सपंर्क करने का प्रयास किया गया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वाटसएप और मोबाइल पर मैसेज पढ़ने के बाद भी सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि लोक पाल सागर के जलभराव क्षेत्र में मृत मवेशी क्यों फेंके जा रहे है।
गौशाला में मवेशियों रखने के प्रबंध नहीं है, उनके खाने-पीने और खड़े होने तक का प्रबंध नहीं है। इस वजह से मवेशियों की मौत हो रही है। नगर पालिका अमला मवेशियों को तालाब के कैचमेंटएरिया में फेंक धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। सिद्धार्थ शर्मा, जिला संयोजक बजरंग दल
नगर पालिका का अमला मृत मवेशियों का अंतिम संस्कार करने की बजाए लोकपाल सागर के जलभराव क्षेत्र में फिकवा रहा है। जल के प्रदूषित होने के साथ लोगों के बीमार होने का भी खतरा है।- अभिराज बुंदेला, जिला सहमंत्री, विश्व हिंदू परिषद