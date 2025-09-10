कांग्रेस नेता ने खड़ा किया फर्जी बेटा, आदिवासी जमीन पर किया कब्ज़ा, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस

9 नवबर 2020 की नकल अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्रीकांत दीक्षित एवं अनुपम त्रिपाठी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। इस मामले में दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि जगोला पिता बल्दुआ गौड़ निवासी मनौर के नाम दर्ज रही है, जबकि जैतुपुरा निवासी राजाराम आदिवासी गौड़ नहीं बल्कि सौर जनजाति के हैं। फर्जी तरीके से जमीन क्रय करने के बाद प्रभावित परिवार को भूमि पर फसल बोने से मना करने पर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत की गई थी। दोनों बहनों ‌द्वारा अनुपम त्रिपाठी और श्रीकांत दीक्षित से कई बार संपर्क साधा गया, लेकिन दोनों ने जातिगत अपमान कर भगा दिया।