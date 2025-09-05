लाड़ली बहनों से मुख्यमंत्री बोले- ‘जहां भी कांग्रेसी मिले, अपने हिसाब से निपटना’

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करता है, गालियां देता है। मणिशंकर अय्यर सनातन धर्म के लिए...डेंगू की बीमारी है। अभी कह रहे हैं कि हिंदू मत कहो। हिंदू गाली खाने के लिए नहीं है। देश के अंदर रावण और कंस को पनपने नहीं देंगे। नकली भगवादारी, नकली हैं इनकेष। राम का काम आया तो अडंगा। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि मध्यप्रदेश में 20 साल से बाहर हैं। अगले 50 साल तक बाहर रहेंगे।