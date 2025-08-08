राखी बांधने से पहले ही भाई की मौत, त्योहार पर घर में पसरा मातम

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले एक परिवार पर दुखों का पहाड़ा टूट पड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार मनाने से पहले ही एक बहन ने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया। सांप के डंसने से शख्स की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। वहीं मृतक की बहन का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
ये पूरा मामला पन्ना जिले के चौपड़ा गांव का है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात चौपड़ा गांव निवासी बेटू लाला अपने घर में सो रहा था। इस दौरान कमरे में मौजूद एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। कुछ ही देर में सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। बेचैनी महसूस होने पर शख्स चीखने लगा। आवाज सुनकर परिवार के लोग आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन उसे बचा न सकें। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
भाई के मौत की खबर सुनकर बहन की हालत खराब हो गई। वह रोते-रोते बस यही कह रही थी कि, 'मेरे भाई को राखी बांधने से पहले कौन ले गया?' बहन की चीख सुनकर आस-पास में मौजूद लोगों की आंखे नम हो गई। फिलहाल मर्ग कायम कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।