राखी बांधने से पहले ही भाई की मौत, त्योहार पर घर में पसरा मातम

ये पूरा मामला पन्ना जिले के चौपड़ा गांव का है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात चौपड़ा गांव निवासी बेटू लाला अपने घर में सो रहा था। इस दौरान कमरे में मौजूद एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। कुछ ही देर में सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया। बेचैनी महसूस होने पर शख्स चीखने लगा। आवाज सुनकर परिवार के लोग आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन उसे बचा न सकें। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।