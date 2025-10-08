एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया CMHO का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

CMHO Clerk was Accepting Bribe lokayukta major action: पन्ना में मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी पर कार्रवाई, एक्शन में लोकायुक्त टीम। (फोटो: पत्रिका)
MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। यहां सागर लोकायुक्त टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू का नाम विमल खरे है, जिसने अपने ही साथी कर्मचारी दिलीप डामोर की छुट्टियां स्वीकृत करने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और बाबू विमल खरे को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि इस कार्रवाई के लिए निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में एमपीसागर लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और जैसे ही विमल खरे ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
