पन्ना

एमपी में रिश्वत लेते पकड़ाया CMHO का बाबू, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का बाबू 2500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार… सागर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

पन्ना

image

Sanjana Kumar

Oct 08, 2025

CMHO Clerk was Accepting Bribe lokayukta major action

CMHO Clerk was Accepting Bribe lokayukta major action: पन्ना में मुख्य चिकितसा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अधिकारी पर कार्रवाई, एक्शन में लोकायुक्त टीम। (फोटो: पत्रिका)

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई की खबर आ रही है। यहां सागर लोकायुक्त टीम ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू का नाम विमल खरे है, जिसने अपने ही साथी कर्मचारी दिलीप डामोर की छुट्टियां स्वीकृत करने के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और बाबू विमल खरे को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में लिया एक्शन

बता दें कि इस कार्रवाई के लिए निरीक्षक रोशनी जैन के नेतृत्व में एमपीसागर लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप की योजना बनाई और जैसे ही विमल खरे ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप कंपनी मालिक को पकड़ने चेन्नई पहुंची पुलिस, 21 मासूमों की मौत पर सबसे बड़ा एक्शन
भोपाल
Cough Syrup Death Case big Update

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सड़क किनारे कचरा देख भड़कीं ‘कलेक्टर साहिबा’, दे डाला अल्टीमेटम

प्रतिकात्मक फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
पन्ना

खेत की फैंसिंग पर गिरी हाईटेंशन लाइन, चपेट में आए ससुर और बहु की दर्दनाक मौत

Panna News
पन्ना

बड़ा हादसा: दुर्गा विसर्जन जुलूस में तेज रफ्तार बोलेरो ने लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 12 घायल

durga visarjan accident boleros hits 2 dead panna mp news
पन्ना

रोड पर मजदूर को पड़ा मिला 15 लाख से ज्यादा का हीरा, बदली किस्मत

panna
पन्ना

थाने के अंदर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रक्षा समिति सदस्य, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
पन्ना
