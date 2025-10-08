चेन्नई में छिपा है 21 मौतों का आरोपी, एमपी पुलिस पहुंची, आज गिरफ्तार हो सकता है कोल्ड्रिफ का मालिक

Cough Syrup Death Case big Update: डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। (फोटो: सोशल मीडिया)
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से अब तक 21 मासूमों की मौत हो चुकी है। इस खबर ने प्रदेश समेत देशभर के हर नागरिक का दिल दहला दिया है। कंपनी के साथ ही सरकारी सिस्टम की लापरवाही का ये दंश अब इन मासूमों के परिवार झेल रहे हैं। खबर में अब बड़ा अपडेट आया है।
उप मुख्यमंत्री (Deputy CM) ने कहा है कि जहरीला कफ सिरफ कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी का मालिक चेन्नई में छिपा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की दो टीम रवाना हो चुकी है। एक टीम चेन्नई तो दूसरी तमिलनाडु के कांचीपुरम जहां कंपनी का प्लांट स्थापित है वहां जाएगी।
यही नहीं एमपी के उप मुख्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने डॉक्टरों से अपील की है कि वे हड़ताल पर न जाएं। इस मामले को लेकर सरकार बेहद सख्त है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बच्चों की देखभाल की जा रही है।
बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवा से लगातार हो रही मौतों के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी की खबर से हड़कंप मच गया था। प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी पर IMA ने कड़ा विरोध जताया था। संगठन का कहना था कि यह गलत है, जबकि असली दोषी तो दवा कंपनी और नियामक अधिकारी हैं। संगठन ने उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी।
