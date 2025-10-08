चेन्नई में छिपा है 21 मौतों का आरोपी, एमपी पुलिस पहुंची, आज गिरफ्तार हो सकता है कोल्ड्रिफ का मालिक

बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खांसी की दवा से लगातार हो रही मौतों के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी की खबर से हड़कंप मच गया था। प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी पर IMA ने कड़ा विरोध जताया था। संगठन का कहना था कि यह गलत है, जबकि असली दोषी तो दवा कंपनी और नियामक अधिकारी हैं। संगठन ने उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए देशव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी थी।