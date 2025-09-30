Patrika LogoSwitch to English

थाने के अंदर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रक्षा समिति सदस्य, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में थाने के अंदर रक्षा समिति का सदस्य 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया है।

2 min read

पन्ना

image

Himanshu Singh

Sep 30, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ जाता है। ऐसा ही मामला पन्ना जिले के सामने आया है। यहां पर लोकायुक्त ने अमानगंज क्षेत्र के ग्राम रक्षा समिति के सदस्य को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

दरअसल, लोकायुक्त ने मंगलवार रात 10:30 बजे छापा मारा। कार्रवाई में ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राममोल नामदेव को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। वहीं भनक लगते ही मुख्य आरोपी प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी और आरक्षक सतीष श्रीवास सहित अन्य संदिग्ध मौके से फरार हो गए। लोकायुक्त की टीम देर रात्रि 4 बजे तक फरार आरोपियों की तलाश करती रही लेकिन कामयाबी नही मिली जिसके बाद रक्षा समिति के सदस्य पर कार्रवाई कर प्रकरण अन्य चारों पर भी दर्ज कर लिया गया।

पूरे मामले की शुरुआत 27 मई 2025 से शुरु हुई। अमानगंज क्षेत्र के श्यामसुंदर आदिवासी निवासी कोनी के भाई का बाल विवाह होने जा रहा था। जिसकी सूचना पर जिला बाल विवाह नियंत्रण टीम ने मौके पर पहुंचकर विवाह रुकवा दिया। मामले की जानकारी थाना अमानगंज में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी को लग गई। जिसके बाद प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी के द्वारा श्यामसुंदर पर दबाव बनाना शुरू किया। थाने बुलाकर कार्रवाई की धमकी दी गई।

मामले को दबाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी की गई। बाद में समझौते के तहत 45,000 रुपए देने पर सहमति बनी। पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए फरियादी ने पहले ही दे दिए, लेकिन प्रधान आरक्षक बार बार बाकी के 30 हजार रुपए मांग रहा था। जिससे परेसान होकर पीड़ित सागर लोकायुक्त में शिकायत कर दी।

फरियादी श्यामसुंदर की शिकायत पर सागर लोकायुक्त टीम के डीएसपी संजय जैन ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात अमानगंज थाना क्षेत्र में छापा मारा ।जहां टीम के पहुंचते अफरा-तफरी मच गई। प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी और आरक्षक सतीश श्रीवास,रामलाल सोनी सहित बाकी साथ भाग निकले। ग्राम रक्षा समिति का सदस्य राममोल नामदेव रिश्वत की रकम लेते रंगे हाथ पकड़ गया।

लोकायुक्त टीम ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी राममोल नामदेव से पूछताछ की जा रही है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

Published on:

30 Sept 2025 08:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / थाने के अंदर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रक्षा समिति सदस्य, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

