इस शख्स पर मेहरबान हुई ‘हीरा धरती’, मिला 10 लाख रूपये का चमचमाता हीरा

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक किसान और उसके साथियों की किस्मत उस वक्त बदल गई, जब जरुआपुर की निजी खेत में खुदाई के दौरान एक बेशकीमती हीरा मिला। हीरा 4 कैरेट 90 सेंट जेम्स क्वालिटी का है। बेशकीमती हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है।



दरअसल, अभिलाष ने राजेश मजूमदार और दिलीप कुमार मिस्त्री मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर जरुआपुर निजी खेत में खदान लगाई थी। बता दें कि, जिस दिलीप मिस्त्री के नाम पर यह हीरे का पट्टा था। उसे पहले एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े हीरे मिल चुके हैं।



इधर, हीरा अधिकारी अनुपम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। जिसकी बाजार में अच्छी कीमत है। इसे आगामी नीलामी में शामिल किया जाएगा। नीलामी के बाद साढ़े 11 प्रतिशत रॉयल्टी काट कर बाकी की राशि किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 अगस्त से लेकर 29 अगस्त कुल 6 हीरे कार्यालय में जमा किए गए हैं। जिनका वजन 16 कैरेट 21 सेंट है।

