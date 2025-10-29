Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से एक मजदूर की किस्मत चमकी है।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Himanshu Singh

Oct 29, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से एक मजदूर की किस्मत बदल गई है। इस बार कृष्ण कल्याणपुर की उथली हीरा खदान में खुदाई कर रहे मजदूर कैलाश कुमार तिवारी पर किस्मत जमकर मेहरबान हुई। नियमित रूप से रोज़ी–रोटी के लिए खदान की मिट्टी खंगालने वाले कैलाश को एक साथ दो कीमती हीरे मिले हैं। जिनमें एक 1.56 कैरेट का जैम क्वालिटी का और दूसरा 1.35 कैरेट का ऑफ–कलर हीरा शामिल है।

जानकारी के अनुसार, जैम क्वालिटी का 1.56 कैरेट हीरा उच्च श्रेणी का होने के कारण काफी मांग वाला है। जबकि ऑफ–कलर 1.35 कैरेट का हीरा भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। दोनों हीरों की अनुमानित संयुक्त कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी जा रही है। दोनों हीरों को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करा दिया है। हीरा कार्यालय के अनुसार, हीरों को आगामी नीलामी में रखा जाएगा। जिसके बाद नीलामी मूल्य से टैक्स एवं अन्य प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि कैलाश तिवारी के खाते में जमा कर दी जाएगी।

कैलाश ने कहा कि पन्ना की धरती समय–समय पर मेहनतकश लोगों को ऐसे अनमोल तोहफे देती रहती है। उन खुशकिस्मत लोगों में ईश्वर की दया से मैं भी शामिल हो गया हूं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 07:06 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘भाजपा नेता आता था घर, पति को पिलाता था शराब’, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

attempt to rape allegation on bjp leader suresh yadav panna mp news
पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond
पन्ना

एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

Police Team Attacked
पन्ना

अभी-अभी..एमपी में नगर परिषद अध्यक्ष के पति को मारी गोली..

panna
पन्ना

विदेशी महिला के जुनून से आया बड़ा बदलाव, मिट्टी से उठे बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे

Panna tribal village Janwar
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.