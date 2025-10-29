पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर से एक मजदूर की किस्मत बदल गई है। इस बार कृष्ण कल्याणपुर की उथली हीरा खदान में खुदाई कर रहे मजदूर कैलाश कुमार तिवारी पर किस्मत जमकर मेहरबान हुई। नियमित रूप से रोज़ी–रोटी के लिए खदान की मिट्टी खंगालने वाले कैलाश को एक साथ दो कीमती हीरे मिले हैं। जिनमें एक 1.56 कैरेट का जैम क्वालिटी का और दूसरा 1.35 कैरेट का ऑफ–कलर हीरा शामिल है।



जानकारी के अनुसार, जैम क्वालिटी का 1.56 कैरेट हीरा उच्च श्रेणी का होने के कारण काफी मांग वाला है। जबकि ऑफ–कलर 1.35 कैरेट का हीरा भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। दोनों हीरों की अनुमानित संयुक्त कीमत करीब पांच लाख रुपये आंकी जा रही है। दोनों हीरों को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करा दिया है। हीरा कार्यालय के अनुसार, हीरों को आगामी नीलामी में रखा जाएगा। जिसके बाद नीलामी मूल्य से टैक्स एवं अन्य प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि कैलाश तिवारी के खाते में जमा कर दी जाएगी।