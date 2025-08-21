Patrika LogoSwitch to English

गर्भवती महिला को नहीं मिली एंबुलेंस: बस में उठी प्रसव पीड़ा, ड्राइवर-कंडक्टर की मदद से बची मासूम की जान

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से सवालिया निशान खड़़े हो रहे हैं। घंटों एंबुलेंस की मदद मांगने के बावजूद गर्भवती महिला को एंबुलेंस नहीं मिली।

पन्ना

Himanshu Singh

Aug 21, 2025

फोटो- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां एंबुलेंस न मिलने पर एक गर्भवती महिला को बस से पन्ना लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बस में ही बेटी को जन्म दे दिया।

दरअसल, महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज से जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया था।

घंटों बीत जाने के बाद भी नहीं मिली एंबुलेंस

निशा कुशवाहा निवासी सिमरिया बीरासन को प्रसव पीड़ा के चलते सिमरिया से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में भर्ती कराया गया था। यहां पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल पन्ना रेफर कर दिया। परिजनों ने एंबुलेंस 108 की मदद लेनी चाही। मगर घंटों बीत जाने के बाद भी मदद नहीं मिली। जिसके बाद भोपाल से पन्ना लौट रही बस में गर्भवती महिला को बैठाया गया।

ड्राइवर-कंडक्टर की मदद से बची जान

ड्राइवर-कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए तय किया जितनी जल्दी हो सकें महिला को अस्पताल पहुंचाया जाए। समय रहते महिला को अस्पताल के गेट तक पहुंचा दिया गया। सूचना के बाद अस्पताल से दो दाई पहुंची। जिसके बाद जच्चा-बच्चा प्रसव कराकर अस्पताल ले गई। फिलहाल मां-बच्ची दोनों स्वास्थ्य हैं।

Published on:

21 Aug 2025 05:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / गर्भवती महिला को नहीं मिली एंबुलेंस: बस में उठी प्रसव पीड़ा, ड्राइवर-कंडक्टर की मदद से बची मासूम की जान

