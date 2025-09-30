तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर भाई-बहनों की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले से बड़ी घटना सामने आई है। जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। जिसमें दो सगी बहन और ममेरे भाई की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने इलाज के दौरान तीनों को मृत घोषित कर दिया।



जानकारी के अनुसार, चिमट गांव निवासी करण, अपनी दोनों बहनें अनारकली और अंजलि के साथ बड़ी देवन मंदिर दर्शन के लिए गए थे। छतरपुर से पन्ना की तरफ आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि तीन सड़क से दूर जाकर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।