Panna Diamond: क्यों खास हैं पन्ना के हीरे… रातोंरात चमका देती है लोगों की किस्मत

Panna Diamond : बेशकीमती हीरों के लिए दुनियाभर में पहचान रखने वाले पन्ना जिले को शुक्रवार सुबह बड़ी उपलब्धि मिली। करीब दो साल से लंबित जीआइ टैग का इंतजार खत्म हो गया। कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, चेन्नई ने पन्ना के हीरों को जीआइ टैग देने की आधिकारिक घोषणा जारी कर दी। इसी के साथ जीआइ टेंग पाने वाला पन्ना का हीरा प्रदेश का 21वां उत्पाद बन गया। भारत में जीआइ टैग प्रणाली 2003 में लागू हुई थी। तब से अब तक मध्य प्रदेश के कुल 21 उत्पादों को यह मान्यता मिल चुकी है, जिनमें नवीनतम नाम पन्ना डायमंड का दर्ज किया गया है। पन्ना के हीरे बहुत खास हैं... इसके जरिए कई परिवारों की किस्मत रातोंरात बदली हैं। आम मजदूर रातोंरात लखपति बन गए हैं।