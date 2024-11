Parenting Tips: आपके बच्चे को न लगे चश्मा तो उनके खाने में जरूर शामिल करें ये 7 पौष्टिक आहार

1. गाजर (Benefits Of Carrot For Kids) गाजर में विटामिन A , बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है ,जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता। और यह आंखों की रौशनी को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। आप गाजर को सलाद, सूप, या जूस के रूप में बच्चे को दे सकते हैं।

2. पालक (Benefits Of Spinach For Kids) पालक में Lutein और Zeaxanthin नामक एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये आहार आंखों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं और आखों की रौशनी को तेज रखते हैं। बच्चों को पालक के सूप या पराठे बनाकर दे सकते है।

3. आंवला (Benefits Of Gooseberry For Kids) आंवला विटामिन C से भरपूर होता है, जो आंखों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते है। यह आंखों की रोशनी को बढ़ाता है और बढ़ते उम्र के साथ आखों की घटती रौशनी को भी बरकार रखते है। आप बच्चों को आंवला चबाकर खाने या जूस बनाकर दे सकते हैं।

4. अखरोट (Benefits Of Walnut For Kids) अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह आंखों के सूजन को कम करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। आप बच्चों को अखरोट नॉर्मली खिला सकते हैं या इसे डेसर्ट या फिर शेक बनाकर भी दे सकते हैं।

ये भी पढ़े- साड़ी पहनना है या लहंगा, आइए हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं 5. अंडे (Benefits Of Egg For Kids) बच्चों के भोजन में अंडे को शामिल करना उनके आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। अंडा में Lutein (ल्युटीन), Zeaxanthin (ज़ेक्सैथीन) और विटामिन A होती है। यह आंखों में होने वाली पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजनरेशन जैसी बिमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है, जिससे अंधेपन को रोका जाता है। बच्चों को अंडे का आमलेट या उबला हुआ अंडा खाने के लिए दे सकते हैं। बच्चों के भोजन में अंडे को शामिल करना उनके आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। अंडा मेंऔर विटामिन A होती है। यह आंखों में होने वाली पिगमेंटोसा और मैकुलर डिजनरेशन जैसी बिमारियों से लड़ने में मदद कर सकती है, जिससे अंधेपन को रोका जाता है। बच्चों को अंडे का आमलेट या उबला हुआ अंडा खाने के लिए दे सकते हैं।