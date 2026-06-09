10 रुपये के विवाद में 25 बदमाशों का हंगामा: होटल मालिक पर लाठी-डंडों से हमला, 77 हजार लूटे, CCTV फुटेज वायरल

बिहार के बेगूसराय में 10 रुपये के विवाद को लेकर 25 बदमाशों ने एक होटल मालिक और उसके कर्मचारी पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना लाखो थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इधर, घायल होटल मालिक राजेश का इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है।