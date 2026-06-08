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पटना

खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, रौशन आनंद की रिहाई को लेकर निकाला कैंडल मार्च

पटना में सोमवार शाम छात्रों ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें कोचिंग के पास ही रोक दिया, जिसके बाद वहीं पर छात्रों ने नारेबाजी की।

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पटना

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Rajesh Kumar Ojha

Jun 08, 2026

patna coaching war

पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते छात्र

सोमवार शाम पटना में छात्रों ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की रिहाई और खान सर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। छात्र कोचिंग से कारगिल चौक तक मार्च करने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कोचिंग के पास ही रोक दिया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी।

इसके बाद वहीं रुककर छात्रों ने रौशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और खान सर की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई। कैंडल मार्च में शामिल कुछ छात्रों ने पोस्टर भी दिखाए, जिन पर लिखा था-‘झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो’ और ‘मैं निर्दोष हूं’। रौशन आनंद की जमानत पर कल, मंगलवार को कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है।

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Published on:

08 Jun 2026 07:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, रौशन आनंद की रिहाई को लेकर निकाला कैंडल मार्च

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