खान सर की गिरफ्तारी के लिए पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, रौशन आनंद की रिहाई को लेकर निकाला कैंडल मार्च

इसके बाद वहीं रुककर छात्रों ने रौशन आनंद के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और खान सर की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई। कैंडल मार्च में शामिल कुछ छात्रों ने पोस्टर भी दिखाए, जिन पर लिखा था-‘झूठे केस में हमारा जीवन मत बर्बाद करो’ और ‘मैं निर्दोष हूं’। रौशन आनंद की जमानत पर कल, मंगलवार को कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुनवाई के दौरान खान सर के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है।