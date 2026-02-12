सूरज बिहारी हत्याकांड के सातों आरोपी जेल में, जानें एक-एक कर पुलिस के जाल में कैसे फंसे

पूर्णिया के चर्चित सूरज बिहारी हत्याकांड में पुलिस ने सभी 7 नामजद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। 27 जनवरी को वसंत विहार इलाके में युवा बिजनेसमैन और ब्लॉगर सूरज बिहारी की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया था। इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। मरंगा पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के साथ-साथ आरोपियों पर ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला कि सिर्फ दो हफ्तों के अंदर सभी नामजद आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए।