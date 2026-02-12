पटना सिविल कोर्ट को बम से कौन उड़ाना चाहता है? 5 दिन में तीसरी बार मिली धमकी

राजधानी पटना में न्याय व्यवस्था एक बार फिर दहशत में है। पटना सिविल कोर्ट को गुरुवार को एक और बम की धमकी मिली। 9 और 11 फरवरी के ईमेल के बाद, 12 फरवरी को एक नए ईमेल ने पुलिस और प्रशासन को चौंका दिया। मैसेज मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां ​​हरकत में आईं और एहतियात के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली कराना शुरू कर दिया। पीरबहोर थाने से एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को घेर लिया। बम स्क्वॉड को अलर्ट किया गया है और पूरी तलाशी ली जा रही है। आने-जाने पर रोक लगा दी गई है।