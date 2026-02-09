‘जज के चेंबर और वॉशरूम में रखे हैं RDX, रिमोट दबाते ही होगा ब्लास्ट’, पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

धमकी देने वाले ने खुद का नाम 'कनिमोझी' बताया है और लेटर में तमिलनाडु की राजनीति से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तक का जिक्र किया गया है। लेटर में आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु में पुलिस कांस्टेबलों से एक्ट्रेस नयनतारा और DMK नेताओं के कपड़े साफ कराए जा रहे हैं। इसी अपमान का बदला लेने के लिए पूर्व पुलिस कांस्टेबलों ने पाकिस्तानी ISI के सदस्यों के साथ मिलकर कोर्ट को निशाना बनाया है। ईमेल में यह भी लिखा गया कि तमिलनाडु की समस्याओं को आप तक पहुंचाने के लिए सॉरी, लेकिन तमिलनाडु मीडिया DMK की गुलाम है।