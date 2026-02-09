मुकेश, संजय, रमीज, शक्ति, सुनील… RJD के 5 जयचंद कौन? तेज प्रताप यादव ने गिनाए नाम

राजद के 5 'जयचंद' (फोटो-पत्रिका)
Bihar Politics: बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव परिवार में चल रहे तनाव के बीच, जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उन पांच नेताओं के नाम बताए हैं जिन्हें वह लंबे समय से 'जयचंद' (गद्दार) कहते आ रहे हैं। तेज प्रताप ने न सिर्फ नाम बताए, बल्कि एक सनसनीखेज आरोप भी लगाया कि विधायक मुकेश रोशन ने उन्हें मारने की सुपारी दी थी।
इसके अलावा, तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि इन्हीं नेताओं के कहने पर उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया और उन्हें बदनाम करने के लिए उनकी फोटो और अनुष्का यादव के साथ उनके रिश्ते की खबरें फैलाई गईं। उनका अनुष्का के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि उनके साथ हाल ही में जो बर्ताव किया गया और राबड़ी आवास से उन्हें निकाला गया, वह भी इन 'जयचंदों' की साजिश थी।
तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक रूप से RJD के पांच नेताओं मुकेश रौशन, संजय यादव, रमीज नेमत, शक्ति सिंह यादव और सुनील सिंह के नाम बताए हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे तेजस्वी यादव को गुमराह कर रहे हैं और परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। तेज प्रताप का मानना है कि लालू परिवार में अंदरूनी कलह के पीछे यही लोग हैं।
तेज प्रताप ने महुआ के विधायक मुकेश रोशन को अपना दुश्मन नंबर एक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोशन उनके खिलाफ एक गैंग चला रहे हैं और उन्हें मरवाना चाहते हैं। तेज प्रताप के अनुसार, मुकेश ही वह व्यक्ति है जिसने उनकी निजी जिंदगी और अनुष्का यादव से जुड़े विवाद के बारे में अफवाहें फैलाईं। मुकेश रोशन पेशे से डेंटिस्ट हैं और महुआ विधानसभा क्षेत्र से RJD के विधायक रह चुके हैं।
तेजस्वी यादव के सबसे करीबी रणनीतिकार और परछाई की तरह उनके साथ रहने वाले राज्यसभा सांसद संजय यादव तेज प्रताप की 'जयचंदों' की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। तेज प्रताप का दावा है कि संजय यादव एक 'NRI' (हरियाणा के रहने वाले) हैं जो तेजस्वी के प्रभाव का इस्तेमाल करके परिवार को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि संजय ने तेजस्वी को 'हाइजैक' कर लिया है और 'बाहरी' होने के बावजूद परिवार के फैसले ले रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी लगातार संजय यादव पर सवाल उठाए हैं।
पूर्व SP सांसद रिजवान जहीर के दामाद रमीज नेमत RJD के डिजिटल और चुनाव वॉर रूम को संभालते हैं। उन्हें तेजस्वी यादव का करीबी और सोशल मीडिया रणनीतिकार माना जाता है। तेज प्रताप ने उन्हें भी जयचंदों की लिस्ट में शामिल किया है। तेज प्रताप का आरोप है कि रमीज ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए और उन्हें बदनाम करने और पार्टी से निकालने के लिए अनुष्का यादव के साथ विवादित तस्वीरें पोस्ट कीं। तेज प्रताप उन्हें तेजस्वी के उस सर्कल का हिस्सा मानते हैं जो उन्हें परिवार से दूर रखता है।
शक्ति सिंह यादव लालू परिवार के पुराने वफादार हैं। वह नालंदा के हिलसा से पूर्व विधायक हैं और फिलहाल पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं। तेज प्रताप उन्हें 'जयचंद' कहते हैं क्योंकि जब भी तेज प्रताप यादव राजद विरोधी बयान देते हैं, तो शक्ति सिंह आधिकारिक तौर पर उन्हें अनुशासनहीन बताते हैं। तेज प्रताप का मानना है कि शक्ति सिंह पार्टी के मंच का इस्तेमाल उन्हें अपमानित करने के लिए करते हैं।
सुनील सिंह को राबड़ी देवी का मुंहबोला भाई माना जाता है, फिर भी वह तेज प्रताप की लिस्ट में हैं। वह बिस्कोमान के अध्यक्ष और RJD के कोषाध्यक्ष हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो लालू परिवार के सबसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे। तेज प्रताप ने सुनील सिंह को कई बार 'बेकार आदमी' कहा है। उनका आरोप है कि सुनील सिंह जैसे लोग राबड़ी आवास से अंदर की जानकारी लीक करते हैं और तेजस्वी के सलाहकार बनकर परिवार में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तेज प्रताप का मानना है कि सुनील सिंह की वफादारी लालू परिवार के प्रति कम और अपनी ताकत के प्रति ज़्यादा है।
