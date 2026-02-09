मुकेश, संजय, रमीज, शक्ति, सुनील… RJD के 5 जयचंद कौन? तेज प्रताप यादव ने गिनाए नाम

सुनील सिंह को राबड़ी देवी का मुंहबोला भाई माना जाता है, फिर भी वह तेज प्रताप की लिस्ट में हैं। वह बिस्कोमान के अध्यक्ष और RJD के कोषाध्यक्ष हैं। वह एक ऐसे नेता हैं जो लालू परिवार के सबसे मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहे। तेज प्रताप ने सुनील सिंह को कई बार 'बेकार आदमी' कहा है। उनका आरोप है कि सुनील सिंह जैसे लोग राबड़ी आवास से अंदर की जानकारी लीक करते हैं और तेजस्वी के सलाहकार बनकर परिवार में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। तेज प्रताप का मानना ​​है कि सुनील सिंह की वफादारी लालू परिवार के प्रति कम और अपनी ताकत के प्रति ज़्यादा है।