काम की तलाश में पटना आई मां, बिस्किट के बहाने स्टेशन से बेटा उठा ले गया गैंग; CCTV में कैद वारदात

जक्कनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि साबो देवी थाने में नहीं आई थी, आने पर केस दर्ज किया जाता। पुलिस अब CCTV फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। लाल साड़ी वाली महिला और उसके साथ आए युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी सूचना भेज दी गई है। दावा है कि बच्चे को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। साबो देवी अभी भी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में करबिगहिया स्टेशन के पास बैठी हैं।