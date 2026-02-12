12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

काम की तलाश में पटना आई मां, बिस्किट के बहाने स्टेशन से बेटा उठा ले गया गैंग; CCTV में कैद वारदात

Bihar News: नौकरी की तलाश में आई एक मां का नाबालिग बेटा पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के करबिगहिया साइड से संदिग्ध हालात में गायब हो गया। इसका CCTV फूटेज भी सामने आया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Feb 12, 2026

bihar news

पटना जंक्शन से किडनैप हुआ मासूम (CCTV फूटेज स्क्रीन ग्रैब)

Bihar News: पटना जंक्शन के करबिगहिया छोर पर एक 10 साल के लड़के को किडनैप कर लिया गया। लखीसराय के जगदीशपुर की रहने वाली साबो देवी अपने दो बच्चों के साथ काम की तलाश में पटना आई थी। लेकिन, अपराधियों ने जंक्शन पर ही उसके बड़े बेटे प्रदीप को किडनैप कर लिया। जब मां ने पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की कोशिश की, तो थानों के बीच अधिकार क्षेत्र के झगड़े की वजह से उसे इधर से उधर भागना पड़ा।

बिस्कुट का लालच देकर बच्चे को ले गए

साबो देवी मंगलवार को ट्रेन से उतरकर करबिगहिया की ओर आई थीं। वहां वह मजदूरी के लिए लोगों से पूछताछ कर रही थीं। इसी दौरान एक महिला और एक युवक उनके पास पहुंचे। उन्होंने साबो देवी के दोनों बच्चों को बिस्किट और फिर खाना खिलाने का लालच दिया।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लाल साड़ी पहनी एक महिला पहले सफेद शर्ट वाले युवक से बात करती है और फिर हाथ के इशारे से बच्चों को बुलाती है। झांसे में आकर 10 साल का प्रदीप और उसका 4 साल का छोटा भाई उन दोनों के पीछे चल दिए। छोटा बच्चा तो कुछ दूर जाने के बाद अपनी मां के पास लौट आया, लेकिन प्रदीप उन संदिग्धों के साथ ओझल हो गया।

पुलिस थानों की सीमाओं में उलझी रही

घटना के बाद, पीड़िता साबो देवी अपने बेटे की तलाश में GRP (पटना जंक्शन) और जक्कनपुर थाने के बीच चक्कर लगाती रही। लेकिन हर जगह क्षेत्राधिकार की बात कहकर उन्हें इधर-उधर भेजा गया। हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी जीरो FIR तक दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई। जब सिटी SP (ईस्ट) परिचय कुमार को इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। उनके सख्त आदेश के बाद जक्कनपुर थाने में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई।

लाल साड़ी वाली महिला की तलाश जारी

जक्कनपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि साबो देवी थाने में नहीं आई थी, आने पर केस दर्ज किया जाता। पुलिस अब CCTV फुटेज की बारीकी से जांच कर रही है। लाल साड़ी वाली महिला और उसके साथ आए युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसपास के इलाकों में भी सूचना भेज दी गई है। दावा है कि बच्चे को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। साबो देवी अभी भी अपने बेटे की वापसी की उम्मीद में करबिगहिया स्टेशन के पास बैठी हैं।

ये भी पढ़ें

Video: दोस्तों ने पिलाई नशीली ड्रिंक, होश आया तो मंडप में बैठा था छात्र! हाथ पकड़कर जबरन करवा दी शादी
समस्तीपुर
पकड़ौआ विवाह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

12 Feb 2026 07:05 am

Published on:

12 Feb 2026 07:01 am

Hindi News / Bihar / Patna / काम की तलाश में पटना आई मां, बिस्किट के बहाने स्टेशन से बेटा उठा ले गया गैंग; CCTV में कैद वारदात

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.