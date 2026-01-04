Acid attack in Bihar: बेटे ने मां और भाई पर फेंका तेजाब; बिहार में जमीन बंटवारे ने लिया हिंसक रूप

क्राइम न्यूज (प्रतिकात्मक फोटो)
Acid attack in Bihar बिहार के कटिहार में भूमि विवाद ने हिसंक रूप ले लिया है। 65 वर्षीय भवानी देवी और उसके पुत्र विजय कुमार यादव पर इसको लेकर एसिड से हमला कर दिया गया। जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह घटना कटिहार जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवनगर इस्लामपुर का है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक जमीन घर बंटवारे के विवाद की वजह से 65 वर्षीय भवानी देवी के तीसरे नंबर के बेटे ने उनपर एसिड फेंक दिया है। जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इस घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग भवानी देवी (65) और उसके पुत्र विजय कुमार यादव (33) पर भूमि विवाद को लेकर एसिड से हमला किया गया। जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एसिड से यह हमला भवानी देवी तीसरे नंबर के बेटे सुनील यादव और उसकी पत्नी सोनी देवी ने किया है। आस पास के लोगों का कहना है कि जमीन के बंटवारे से नाराज बेटे ने ऐसा किया है। एडिस हमले से जख्मी भवानी देवी और उनके बेटे विजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
भवानी देवी के पांच बेटे हैं और घर का बंटवारा चल रहा था । चार बेटों ने घर खाली कर दिया, लेकिन सुनिल यादव नहीं कर रहा था। आज पंचायती होनी थी, उसी दौरान सुनिल और उसकी पत्नी सोनी ने मां-बेटे पर एसिड से हमला कर दिया । दोनों गंभीर घायल हैं और अस्पताल में इलाज चल रहा है ।
इस मामले को लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोर्ट जाने को कहा था । परिवार के लोगों का कहना है कि पुलिस ने तब कार्रवाई करती तो शायद ये घटना न होती। अब थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग की गई है ।
