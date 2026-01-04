Acid attack in Bihar: बेटे ने मां और भाई पर फेंका तेजाब; बिहार में जमीन बंटवारे ने लिया हिंसक रूप

Acid attack in Bihar बिहार के कटिहार में भूमि विवाद ने हिसंक रूप ले लिया है। 65 वर्षीय भवानी देवी और उसके पुत्र विजय कुमार यादव पर इसको लेकर एसिड से हमला कर दिया गया। जिससे दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह घटना कटिहार जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवनगर इस्लामपुर का है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक जमीन घर बंटवारे के विवाद की वजह से 65 वर्षीय भवानी देवी के तीसरे नंबर के बेटे ने उनपर एसिड फेंक दिया है। जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।