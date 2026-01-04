बिहार में ‘भागने’ की होड़! बेतिया में शादी के 30 दिन बाद दुल्हन फरार, तो मोतिहारी में 2 बच्चों की मां आशिक संग रफूचक्कर

मोतिहारी में एक महिला दो बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई । वो अपने साथ 70 हजार कैश और सोना-चांदी भी ले गई। ये दूसरी बार है जब वो भागी है। महिला के पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महिला इससे पहले भी अपने पुराने प्रेमी के संग भाग गई थी। यह मामला तुरकौलिया थाना के मथुरापुर पंचायत का है। महिला के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस मामले में फरार महिला के पति ने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करायी है। पुलिस के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस घटना की जांच चल रही है। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी के बार बार भाग जाने के बाद उसके दो बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा।