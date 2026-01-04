बिहार में ‘भागने’ की होड़! बेतिया में शादी के 30 दिन बाद दुल्हन फरार, तो मोतिहारी में 2 बच्चों की मां आशिक संग रफूचक्कर

शादी के 30 दिन बाद दुल्हन फरार। फोटो -सांकेतिक
बिहार के बेतिया की एक दुल्हन अपनी शादी के एक महीने के बाद ही अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। जबकि मोतिहारी में दो बच्चों की मां अपने आशिक के साथ फरार हो गई। दोनों परिवार की ओर से इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों की तलाश में जुट गई है। गांव में बहू के भागने से कानाफूसी और भांति-भांति की चर्चा हो रही है।
बेतिया नगर के कालीबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नवविवाहिता शादी के महज एक माह बाद ही फरार हो गई। वह घर से जाते वक्त रुपये व गहने भी अपने साथ लेकर चली गई। इसको लेकर परिवार के लोगों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में नवविवाहिता की सास की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। एफआईआर के अनुसार महिला की शादी 3 नवंबर 2025 को हुई थी। घर में आई बहू कुछ दिन ठीक से रही। उसके बाद उसका कार्यकलाप बदलने लगा। परिवार वाले उसकी योजना को समझ नहीं पाए।
घटना के संबंध में पुलिस ने कहा कि महिला की सास अपने दोनों बेटे के साथ 20 दिसंबर को अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास गयी थी। वहां से वापस लौटी तो देखा कि उनकी बहू घर में नहीं है। पहले परिजनों ने अपने स्तर से खोजबीन किया, लेकिन जब वह नहीं मिली तो इसकी शिकायत थाना में दी गई। महिला की सास ने आरोप लगाया है कि बहू घर से जाते वक्त 44 हजार
कैश भी अपने साथ ले गई है।
मोतिहारी में एक महिला दो बच्चों को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई । वो अपने साथ 70 हजार कैश और सोना-चांदी भी ले गई। ये दूसरी बार है जब वो भागी है। महिला के पति ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। महिला इससे पहले भी अपने पुराने प्रेमी के संग भाग गई थी। यह मामला तुरकौलिया थाना के मथुरापुर पंचायत का है। महिला के दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इस मामले में फरार महिला के पति ने थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करायी है। पुलिस के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। इस घटना की जांच चल रही है। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी के बार बार भाग जाने के बाद उसके दो बच्चों का लालन-पालन कैसे होगा।
