Bihar Politics: कांग्रेस नेतृत्व पर अखिलेश का तीखा प्रहार, कहा- जिनको राजनीति की समझ नहीं, वो प्रभारी बना दिए जाते हैं

कांग्रेस नेता ने बिहार कांग्रेस प्रभारी पर तंज कसते हुए कहा कि नए प्रभारी के आते ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके हटने के बाद जो राजनीतिक परिणाम सामने आए, वे किसी से छिपे नहीं हैं। अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया कि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को चार सीटों पर जीत दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कई नेताओं को महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी थीं, जिससे पार्टी को मजबूती मिली थी।