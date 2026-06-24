भरत तिवारी एनकाउंटर पर रोशन आनंद ने उठाए सवाल, कहा – पुलिस रक्षक नहीं, भक्षक बन चुकी है

रोशन आनंद ने पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, "पूरा प्रशासनिक सिस्टम ऊपर से नीचे तक एकतरफा काम कर रहा है। घटना 2 जून को रात करीब 10 बजे हुई। आधी रात के आसपास मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और महज 4 घंटे के भीतर मुझे एक झूठे केस में जेल के अंदर डाल दिया गया। दूसरी तरफ, 4 जून को फैसल खान (खान सर) के खिलाफ एक पुख्ता एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रशासन के पास उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 48 से 72 घंटे का लंबा समय था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। यह प्रशासन का दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है?"